Netanyahu apela libaneses para "se unirem" a Israel contra o Hezbollah

"Tomem o vosso futuro nas vossas próprias mãos. Unam-se a Israel. Vamos construir segurança e prosperidade para todos os nossos filhos. E uma vez desmantelado o Hezbollah, as possibilidades serão infinitas — o céu é o limite", acrescentou.





c/agências

"Israel não está em guerra convosco. Estamos em guerra com o Hezbollah, que fez o vosso país refém... Ansiamos pela paz convosco, com o Líbano", disse Netanyahu na mensagem em inglês dirigida ao povo libanês.