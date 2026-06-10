Mundo
Guerra no Médio Oriente
Netanyahu apela libaneses para "se unirem" a Israel contra o Hezbollah
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, apelou na quarta-feira aos libaneses para se juntarem à luta de Israel contra o Hezbollah, afirmando que o seu país tem sido "mantido refém" pelo grupo pró-Irão, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.
"Israel não está em guerra convosco. Estamos em guerra com o Hezbollah, que fez o vosso país refém... Ansiamos pela paz convosco, com o Líbano", disse Netanyahu na mensagem em inglês dirigida ao povo libanês.
"Tomem o vosso futuro nas vossas próprias mãos. Unam-se a Israel. Vamos construir segurança e prosperidade para todos os nossos filhos. E uma vez desmantelado o Hezbollah, as possibilidades serão infinitas — o céu é o limite", acrescentou.
c/agências