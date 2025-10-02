Netanyahu diz que abordagem de flotilha "repeliu campanha de deslegitimação" de Israel

"Felicito os soldados e comandantes navais que realizaram a sua missão durante o Yom Kippur (feriado judaico) da forma mais profissional e eficiente", disse Netanyahu em comunicado.

"A sua importante ação impediu que dezenas de navios entrassem na zona de guerra e repeliu uma campanha de deslegitimação contra Israel", adiantou.

Entre a noite de quarta-feira e a manhã de hoje, a Marinha israelita intercetou a quase totalidade das embarcações e deteve pelo menos 443 membros da flotilha, incluindo quatro cidadãos portugueses.

Governos e organismos internacionais condenaram a ação de Israel, enquanto cidadãos de vários países participaram em manifestações espontâneas de protesto.

Os membros da flotilha foram inicialmente transportados para o porto de Ashdod e, o governo italiano, a intenção é concluir a transferência para uma prisão em Bersheba hoje à noite, após o feriado do Yom Kippur.

O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Antonio Tajani, indicou hoje, após contactos com o homólogo israelita, que o Governo de Telavive pretende emitir uma ordem única para deportar todos os detidos da Flotilha Global Sumud em dois voos fretados.

De acordo com o governante italiano, os dois voos poderão ter como destino Londres e Madrid, transportando os membros da flotilha.

O governo israelita tem atribuído a organização da flotilha ao Hamas, movimento islamita palestiniano responsável pelo ataque ao sul de Israel que deu origem à invasão de Gaza em outubro de 2023.

Esta manhã, após concluído o apresamento de navios, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita afirmou que a "provocação Hamas-Sumud terminou", e que "nenhum dos iates provocadores" da flotilha "conseguiu entrar numa zona de combate ativa ou romper o bloqueio naval legal".

"Todos os passageiros estão seguros e de boa saúde. Estão a caminho de Israel, de onde serão deportados para a Europa", adiantou na rede social X, ameaçando ainda com apresamento de um último navio da Flotilha que permanecia à distância.