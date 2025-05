Netanyahu diz que exército israelita vai entrar em Gaza "com toda a força" nos próximos dias

Netanyahu afirma ainda que "não haverá nenhuma situação" em que Israel possa parar a guerra contra o grupo extremista palestiniano. O comunicado surge após uma reunião que o primeiro-ministro israelita mteve na segunda-feira com soldados da reserva.





O gabinete do primeiro-ministro israelita adiantou também esta terça-feira que Israel está a trabalhar para encontrar países que estejam dispostos a aceitar habitantes de Gaza.





"Estabelecemos uma administração que lhes permitirá sair, mas o problema do nosso lado resume-se a uma coisa: precisamos de países dispostos a aceitá-los. É nisso que estamos a trabalhar agora", disse Netanyahu após a reunião com os reservistas.





"Se lhes dermos a oportunidade de sair, digo-vos que mais de 50% sairão, e creio que até mais", adianta ainda o comunicado citado pela AFP.







No início de maio, Israel tinha anunciado uma nova campanha militar contra a Faixa de Gaza que prevê a "conquista" do território palestiniano, prevendo que tal exigiria a deslocação interna da "maioria" dos seus habitantes, de acordo com o exército, que indicou ainda ter chamado "dezenas de milhares de reservistas".





A guerra em curso na Faixa de Gaza foi desencadeada por um ataque do Hamas no sul de Israel, a 7 de outubro de 2023, resultando na morte de mais de 1.200 israelitas, a maioria civis.





O Hamas ficou ainda com mais de 250 pessoas em cativeiro, das quais 57 continuam como reféns. Na segunda-feira, o grupo palestiniano libertou o israelo-americano Edan Alexander





Do lado palestiniano, o conflito em Gaza já fez mais de 52.900 mortos, a grande maioria civis.





(c/ agências)

, disse Netanyahu, de acordo com um comunicado divulgado pelo seu gabinete e citado pela agência France-Presse.