Netanyahu diz que "não aceitou de forma alguma" Estado palestiniano. Hamas ainda analisa plano de Trump

O plano para Gaza apresentado por Trump estipula que, em última análise, "as condições poderão finalmente ser cumpridas para abrir um caminho fiável em direção à autodeterminação e ao estabelecimento de um Estado palestiniano".

Hamas ainda não respondeu ao plano de Trump

O Hamas não participou nas rondas de negociações que antecederam o plano de Trump, que pede ao grupo militante islâmico que se desarme, uma exigência que já tinha sido rejeitada.

A proposta exige que o Hamas se renda e desarme eficazmente em troca do fim dos combates, da ajuda humanitária e da promessa de reconstrução em Gaza. O território foi devastado pela guerra, com o número de mortos a ser agora superior a 66 mil palestinianos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.





c/agências

", disse Netanyahu num vídeo na rede social Telegram em resposta a uma pergunta sobre se tinha "aceitado um Estado palestiniano", "mas uma coisa ficou clara (durante as conversações com Trump):".; disse que compreende a nossa posição. Declarou ainda na ONU que tal medida seria uma enorme recompensa pelo terror e um perigo para o Estado de Israel. E, claro, não concordaremos com isso”, realçou."Recuperemos todos os nossos reféns, vivos e de boa saúde", acrescentou."Disseram-nos: devem aceitar as condições do Hamas (...)", frisou no vídeo em hebraico publicado na sua conta de Telegram.Sobre a deslocação a Nova Iorque e a Washington, o primeiro-ministro israelita considerou que, “foi uma visita histórica. Em vez de o Hamas nos isolar, invertemos o jogo e isolamos o Hamas”“Agora, o mundo inteiro, incluindo o mundo árabe e muçulmano, está a pressionar o Hamas para aceitar as condições que estabelecemos em conjunto com o presidente Trump: libertar todos os nossos sequestrados – vivos e mortos – enquanto as FDI permanecem na maior parte do território.Um alto funcionário do Hamas afirmou que o grupo ainda não tinha recebido o plano de 20 pontos proposto, mas um funcionário informado sobre o assunto informou posteriormente à AFP que osO primeiro-ministro do Catar, o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e o chefe dos serviços de informação do Egito, Hassan Mahmoud Rashad, "acabaram de se reunir com os negociadores do Hamas e partilharam o plano de 20 pontos. Os negociadores do Hamas disseram que o iriam analisar de boa-fé e dar uma resposta", acrescentou a fonte, em declarações à AFP sob anonimato.Já em declarações à Reuters, uma fonte próxima do Hamas afirmou que o plano era "completamente tendencioso a favor de Israel" e impunha "condições impossíveis" com o objetivo de eliminar o grupo.", disse à Reuters fonte da autoridade palestiniana, que pediu para não ser identificada.