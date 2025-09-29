Donald Trump apresenta plano de 21 pontos para Gaza

O plano prevê que Donald Trump presida a um comité que supervisiona a transição em Gaza. E, caso venha a ser adotado, "ninguém será forçado a sair de Gaza", garantiu a Casa Branca.





O "Plano Abrangente para Acabar com o Conflito de Gaza" descreve 20 pontos principais e começa com Gaza a tornar-se uma "zona desradicalizada e livre de terrorismo", que não representa uma ameaça para os seus vizinhos.





Trump propõe o fim do conflito entre Israel e os militantes do Hamas e a devolução de todos os reféns, vivos e mortos, no prazo de 72 horas após a aceitação pública do acordo por parte de Israel.



Se ambos os lados concordarem com a proposta, "a guerra terminará imediatamente", de acordo com o plano.





As forças israelitas retirarão para as linhas acordadas, a fim de se prepararem para a libertação dos reféns. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 palestinianos que cumprem penas de prisão perpétua e 1.700 residentes de Gaza que foram detidos após o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, segundo o plano.





O documento foi apresentado antes da conferência de imprensa com Netanyahu. Estava marcada para as 18h30 em Portugal, mas atrasou-se sem que fossem apresentadas quaisquer explicações aos jornalistas.

Pelas 19h30, os dois líderes subiram às respetivas tribunas.

Uma hora e meia depois,o Hamas referia que ainda não tinha recebido o plano.

À BBC, um alto funcionário do Hamas garantiu que o grupo não tinha recebido qualquer iniciativa de cessar-fogo do presidente norte-americano, Donald Trump, através de mediadores.



O responsável acrescentou que o Hamas continua aberto a estudar qualquer proposta que possa pôr fim à guerra em Gaza, mas sublinhou que qualquer acordo deve salvaguardar os interesses palestinianos, garantir a retirada total de Israel de Gaza e pôr fim à guerra.

A entrega do documento acabou por ser confirmada meia-hora depois. "As autoridades catari e egípcias entregaram o plano da Casa Branca para pôr fim à guerra em Gaza às autoridades do Hamas em Doha", disse a fonte palestiniana. "Um dia histórico para a paz"

Trump começou por afirmar que o acordo de paz está "muito próximo" e que está a trabalhar em estreita colaboração com Benjamin Netanyahu para alcançar a "paz no Médio Oriente".



"Este é potencialmente um dos melhores dias da civilização", acrescentou. "Hoje é um dia histórico para a paz".



O presidente dos EUA agradeceu ainda a Netanyahu "por ter aceite" o seu o seu plano para Gaza, acrescentando que este envolveu líderes de vários países da região, incluindo a Arábia Saudita, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Egito, o Paquistão e a Jordânia.

De acordo com Trump, os corpos dos reféns mortos serão devolvidos de imediato, caso o plano de paz seja aprovado. O presidente dos EUA afirmou também que isso irá significar "o fim imediato da guerra em si".



Os países árabes e muçulmanos comprometeram-se a "desmilitarizar Gaza" rapidamente, como parte do plano e os túneis e as instalações de produção do Hamas serão destruídos, referiu.

O plano envolveria também o treino das forças policiais locais, e as Forças de Defesa de Israel (IDF) retirariam de Gaza por fases.



A ameaça do Hamas seria "destruída", disse, e Netanyahu teria o total apoio norte-americano para "fazer o que for preciso".



Trump mostrou-se otimista de que o fim da guerra está "já aí", embora tenha reconhecido que o Hamas ainda não respondeu.



Parte do plano da Casa Branca parece ser o de deixar bem claro ao Hamas que os EUA se isentarão da escalada militar israelita em caso de recusa do grupo palestiniano.







Parte do plano da Casa Branca parece ser o de deixar bem claro ao Hamas que os EUA se isentarão da escalada militar israelita em caso de recusa do grupo palestiniano.

Mas, se não concordarem com o seu plano, acrescentou, a culpa será deles próprios. Muitos palestinianos querem viver em paz, mas precisam de "assumir a responsabilidade" pelo seu destino, afirmou Trump, considerando que tiveram uma "vida difícil" sob o Hamas.

"Apoio o plano para pôr fim à guerra em Gaza, o que atinge os nossos objetivos de guerra", afirmou Benjamin Netanyahu.

O plano "trará de volta a Israel todos os nossos reféns, desmantelará as capacidades militares do Hamas, acabará com o seu domínio político e garantirá que Gaza nunca mais represente uma ameaça para Israel", acrescentou.

"Todos os reféns - vivos e mortos - devem ser devolvidos no prazo de 72 horas", referiu.



Netanyahu referiu que todas as partes estão a ter a oportunidade de acabar com a guerra pacificamente, mas se o Hamas rejeitar o plano, ou se supostamente o aceitarem e não o levarem avante, "terminaremos o trabalho", afirma.



"Isto pode ser feito da maneira mais fácil ou da maneira mais difícil, mas será feito", afirmou. Israel não travou esta luta "horrível" para que o Hamas permanecesse em Gaza, avisou ainda.

O primeiro-ministro israelita afirmou também que a Autoridade Palestiniana [que governa a Cisjordânia] não pode ter qualquer papel em Gaza sem passar por uma "reforma radical e genuína".



Para Netanyahu, este plano de paz pode ser "um novo começo" para Gaza e para toda a região do Médio Oriente. Os Acordos de Abraão poderiam ser "revitalizados" e expandidos a outras nações árabes e muçulmanas, considerou também.

Dois anos de guerra

Na conferência de imprensa, Donald Trump manteve o tom otimista, incluindo sobre as relações entre os Estados Unidos e o Irão. Expressou o desejo de que Teerão possa via a aderir aos Acordos de Abrão, adotados na sua primeira presidência, que permitiram a normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes, além do Bahrein.

“Numa dada altura, o Irão será membro dos acordos”, disse Trump, acrescentando que seria “uma grande coisa para eles economicamente”.



Benjamin Netanyahu, pediu desculpa ao seu homólogo catari, o xeque Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, pela violação da soberania do Catar, com o ataque israelita em Doha, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas. Num outro sinal de apaziguamento, num telefonema tripartido durante a reunião com Donald Trump, o primeiro-ministro israelita,, a 10 de setembro, que teve por alvo membros do Hamas.



Falta atualmente pouco mais de uma semana para serem assinalados dois anos de guerra, lançada após o ataque do Hamas e de outras forças palestinianas, durante o qual Israel foi invadido a 7 de outubro.





O presidente norte-americano mostrou-se esta manhã "confiante" de que seria possível um acordo de paz entre Israel e o Hamas.

Domingo, Donald Trump anunciou na sua rede social Truth Social, que estava em preparação algo "inédito" e que havia a possibilidade de uma "hipótese real de grandeza" no Médio Oriente.

Vários analistas referiram que o presidente estaria a preparar uma estrutura de governação pós-guerra e de um plano de segurança para a região.