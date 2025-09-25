Plano de Trump exige libertação imediata de reféns, cessar-fogo e Hamas fora do poder

Foto: Mahmoud Issa - Reuters

Fontes diplomáticas, citadas pela imprensa dos Estados Unidos, avançam que Trump deixou garantias de que não irá autorizar o Governo de Netanyahu a anexar a Cisjordânia, governada atualmente pela Autoridade Palestiniana.



O plano de Washington prevê também a libertação imediata de todos os reféns e um cessar-fogo nas próximas semanas, com a saída gradual das tropas israelitas do terreno.



Está ainda prevista a criação de uma força de manutenção de paz que deverá incluir os palestinianos e soldados dos países árabes e muçulmanos.



Entre os pontos descritos, há uma exigência: tal como Israel, os Estados Unidos rejeitam qualquer papel do Hamas no futuro político da Faixa de Gaza.



A reunião de Donald Trump com países árabes em Nova Iorque terminou sem qualquer acordo ou comunicado oficial.



Detalhes de um plano que, para já, merece apoio dos países da região do Médio Oriente, mas que serão ainda discutidos e apresentados a Netanyahu, que se desloca à Casa Branca na próxima segunda-feira.





