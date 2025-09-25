Plano de Trump exige libertação imediata de reféns, cessar-fogo e Hamas fora do poder
Foto: Mahmoud Issa - Reuters
Já são conhecidos alguns dos 21 pontos do plano apresentado por Donald Trump aos países árabes sobre o futuro da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Um encontro que decorreu em Nova Iorque, à margem da assembleia geral das Nações Unidas.
O plano de Washington prevê também a libertação imediata de todos os reféns e um cessar-fogo nas próximas semanas, com a saída gradual das tropas israelitas do terreno.
Está ainda prevista a criação de uma força de manutenção de paz que deverá incluir os palestinianos e soldados dos países árabes e muçulmanos.
Entre os pontos descritos, há uma exigência: tal como Israel, os Estados Unidos rejeitam qualquer papel do Hamas no futuro político da Faixa de Gaza.
A reunião de Donald Trump com países árabes em Nova Iorque terminou sem qualquer acordo ou comunicado oficial.
Detalhes de um plano que, para já, merece apoio dos países da região do Médio Oriente, mas que serão ainda discutidos e apresentados a Netanyahu, que se desloca à Casa Branca na próxima segunda-feira.