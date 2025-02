Netanyahu diz que não há necessidade de enviar tropas americanas para Gaza

Donald Trump garantiu esta quinta-feira , numa publicação na rede social Truth Social, que "não será necessário nenhum soldado norte-americano" para executar a sua proposta de assumir o controlo da Faixa de Gaza.

Questionado pelos jornalistas durante uma sessão fotográfica com os líderes do Senado, em Washington, sobre





O presidente escreveu que "a Faixa de Gaza seria entregue aos Estados Unidos por Israel no final dos combates", depois de terça-feira, ao lado do primeiro-ministro de Israel, na Casa Branca, Trump ter afirmado que o enclave seria "propriedade" dos EUA.





Na sua publicação, o presidente norte-americano insistiu que o plano refere apenas a reconstrução do enclave, num esforço internacional, intuindo contudo que ela poderá demorar vários anos.







"Os EUA, trabalhando com grandes equipas de desenvolvimento de todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção daquilo que se tornaria um dos maiores e mais espectaculares desenvolvimentos do seu género na Terra", escreveu na rede social.



"Os palestinianos", acrescentou, "já teriam sido realojados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região. Eles realmente poderiam ser felizes, seguros e livres".



"Nenhum soldado dos EUA seria necessário! A estabilidade para a região reinaria!!!", rematou.



e acrescentou que se o seu país assumisse o controlo de Gaza, os palestinianos teriam uma vida melhor e a oportunidade de "ser felizes, seguros e livres", mesmo que fossem reinstalados noutro lugar. Os palestinianos reivindicam a Faixa de Gaza como parte de um futuro Estado, juntamente com a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, pelo que a





