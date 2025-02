Reconstrução "lenta e cuidadosa". Trump insiste na entrega de Gaza aos EUA

Na sua rede Truth Social, o presidente escreveu que, "", depois de terça-feira, ao lado do primeiro-ministro de Israel, na Casa Branca, Trump ter afirmado que o enclave seria "propriedade" dos EUA.Os países da região têm estado a interpretar estas palavras como uma ocupação territorial, que colocaria na gaveta a ideia de dois Estados, Israel e Palestina, recorrendo eventualmente a presença militar norte-americana.Esta última ideia, Donald Trump rejeitou-a liminarmente esta quinta-feira. Na sua publicaçáo,"Os EUA, trabalhando com grandes equipas de desenvolvimento de todo o mundo, começariam lenta e cuidadosamente a construção daquilo que se tornaria um dos maiores e mais espectaculares desenvolvimentos do seu género na Terra", escreveu."Os palestinianos", acrescentou, "já teriam sido realojados em comunidades muito mais seguras e bonitas, com casas novas e modernas, na região. Eles realmente poderiam ser felizes, seguros e livres".", rematou.O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Saar, garantiu em Itália, esta quinta-feira, que o seu governo não está a par dos detalhes do plano do presidente dos Estados Unidos para a Faixa de Gaza, depois de, quarta-feira, figuras da Administração norte-americana terem tentado por água na fervura de reações internacionais.Tanto Marco Rubio, o novo secretario de Estado dos EUA, como a porta-voz da Casa Branca, garantiram que Trump apenas pretende a reconstrução do enclave e que ninguém seria expulso em definitivo.A interpretação entre os palestinianos é que Donald Trump pretende implementar a verdadeira intenção de Israel para Gaza, numa verdadeira "limpeza étnica" do enclave, a qual seria o principal objetivo dos últimos 15 meses de guerra.Tanto Hamas como Autoridade Palestiniana, voltaram esta quinta-feira a repudiar a ideia."Não precisamos que nenhum outro país governe a Faixa de Gaza e não aceitamos a substituição de uma ocupação por outra", afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, apelando a uma "cimeira urgente" da Liga Árabe "A Palestina, com suas terras, história e locais sagrados, não está à venda e não é um projeto de investimento", disse Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do gabinete do presidente da Autoridade Palestiniana.O Egito tem estado a ser a potência regional mais vocal contra o plano de Trump e sublinhou hoje que, que entraram terça-feira na sua segunda fase. O seu ministro dos Negócios Estrangeiros garantiu que o país nunca será parte de qualquer proposta que transfira os palestinanos de Gaza.