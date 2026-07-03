Netanyahu e Trump concordaram em encontrar-se em breve nos EUA

Netanyahu felicitou ainda Trump pelo 250º aniversário da independência dos EUA, apelidando o país como “um garantidor da liberdade no mundo”.



"Durante a conversa, o primeiro-ministro enfatizou que os Estados Unidos são uma garantia da liberdade no mundo e que Israel valoriza muito os laços estreitos entre as duas nações", afirmou o gabinete de Netanyahu em comunicado.



Os dois líderes "concordaram em encontrar-se em breve nos Estados Unidos", acrescentou o comunicado, sem especificar a data do encontro.



Esta troca de informações acontece no meio de relatos de tensões entre os dois líderes sobre os esforços para pôr fim ao conflito no Médio Oriente, que começou no final de fevereiro com uma ofensiva israelo-americana contra o Irão.



Os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, mas Trump tem criticado repetidamente Netanyahu nas últimas semanas, depois de a guerra de Israel contra o Hezbollah no Líbano ter ameaçado as conversações de paz com o Irão.



Em junho, o presidente norte-americano chamou mesmo Netanyahu de “louco”, acusando-o de estar a comprometer os esforços diplomáticos.



Nesta altura, as negociações entre os EUA e o Irão estão na fase técnica. Na quinta-feira, os negociadores norte-americanos e iranianos anunciaram "progressos positivos" nas conversações indiretas que decorrem em Doha, no Catar.

