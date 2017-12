Netanyahu elogia decisão de Trump e fala em "dia histórico"

Andreia Martins - RTP06 Dez, 2017, 19:04 / atualizado em 06 Dez, 2017, 20:02 | Mundo

Em hebraico, numa curta mensagem de vídeo pré-gravada, publicada na página oficial do primeiro-ministro israelita poucos minutos após o anúncio do Presidente norte-americano, o líder israelita agradeceu a Donald Trump a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.







“É um dia histórico. A declaração do Presidente dos Estados Unidos Donald Trump constitui um marco histórico para Jerusalém”, refere Benjamin Netanyahu.



O primeiro-ministro israelita recorda a importância histórica de Jerusalém para a religião judaica, sobretudo nos últimos 70 anos, desde a fundação do estado de Israel.



Na mesma mensagem, Netanyahu elogia e agradece a resolução do Presidente norte-americano, entendendo que se tratou de “uma decisão corajosa” de reconhecer Jerusalém como capital do país, a começar pela deslocalização da Embaixada norte-americana, que até agora se encontrava em Telavive.



Na visão do primeiro-ministro israelita, a declaração de Donald Trump “é um passo importante para o avanço da paz” porque “reconhece uma realidade” e porque “não será possível qualquer acordo de paz com os palestinianos sem o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel”.



Benjamin Netanuyahu esclarece ainda que será mantido o "status quo" nos vários lugares sagrados de Jerusalém das três religiões monoteístas.



"Senhor Presidente, a História e os judeus lembrar-se-ão para sempre da sua decisão corajosa neste dia. Obrigado", acrescentou.



Donald Trump anunciou esta quarta-feira que os Estados Unidos passam a reconhecer Jerusalém como capital de Israe e deslocalizar a Embaixada norte-americana de Telavive para essa mesma cidade. O Presidente norte-americano argumenta que esta decisão "deveria ter sido tomada há muito tempo".



A nível interno, é em Jerusalém que se encontram os principais edifícios com peso político, incluindo o Knesset e as residências oficiais do Presidente e do primeiro-ministro, sendo designada pelos israelitas como sua capital.



No entanto, devido ao impasse na questão israelo-palestiniana, a esmagadora maioria dos países ocidentais - incluindo Portugal - escolheu a cidade de Telavive para acolher as respetivas representações diplomáticas.



A comunidade internacional nunca reconheceu Jerusalém como capital israelita, nem sequer a anexação de parte da cidade em 1967, durante a Guerra dos Seis Dias.