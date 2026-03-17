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Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

"Irão não era ameaça iminente". Diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos bate com a porta

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"Irão não era ameaça iminente". Diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos bate com a porta

Demitiu-se o diretor do Centro de Contraterrorismo dos Estados Unidos. "É claro que começámos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lóbi americano", escreve Joseph Kent em carta a Donald Trump. Atualizamos aqui todas as informações sobre a guerra no Médio Oriente.

Cristina Sambado, Ana Sofia Rodrigues, Carlos Santos Neves - RTP /

Elizabeth Frantz - Reuters

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Momento-Chave
Joseph Kent
RTP /

Demissão no aparelho de Washington

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Demitiu-se o responsável pelo Centro Nacional de Contraterrorismo dos Estados Unidos. Em carta ao presidente Donald Trump, divulgada na rede social X, Joseph Kent escreve que "o Irão não colocava qualquer ameaça iminente" à América.

"Depois de muita reflexão, decidi demitir-me da minha posição como diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito imediato", lê-se no "post".

"Não posso, em boa consciência, apoiar a guerra no Irão. O Irão não colocava qualquer ameaça iminente à nossa nação e é claro que começámos esta guerra devido à pressão de Israel e do seu poderoso lóbi americano".
Cândida Pinto | correspondente da RTP em Washington

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Lusa /

Companhia aérea SAS cancela uma centena de voos devido ao aumento do preço do combustível

A companhia aérea Scandinavian Airlines Systems (SAS) cancelou uma centena de voos esta semana, a maioria na Noruega, devido ao aumento do preço do combustível causado pela guerra no Irão, anunciou hoje.

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"Fizemos alguns ajustes de curto prazo no nosso horário de voos como consequência direta da crise dos combustíveis que afeta atualmente a Europa", indicou a SAS num comunicado.

A empresa acrescentou que consolidou "a capacidade nas rotas onde existem ligações alternativas para garantir opções de viagem tão estáveis quanto possível para os clientes".

A companhia aérea salientou que a medida é temporária e que será corrigida quando a situação estabilizar, embora não tenha descartado mais cancelamentos caso a subida do preço do combustível continue.

O sindicato dos pilotos noruegueses acusou, no entanto, a companhia de usar o conflito no Médio Oriente como desculpa e garantiu que a origem da medida reside na falta de pilotos, devido ao facto da empresa não ter cumprido as condições acordadas após a greve que afetou a SAS em 2022.

Outras companhias aéreas suspenderam voos nos últimos dias, invocando o aumento dos preços do combustível, como a Air New Zealand, que anunciou o cancelamento de 5% dos seus voos até ao início de maio.

Hoje o preço do barril do petróleo West Texas Intermediate (WIT), referência dos EUA subiu 1,1% para 94,53 dólares. O petróleo Brent, referência na Europa, subiu 1,9% para 102,15 dólares. No entanto, estes valores continuam abaixo dos preços do petróleo registados no final da semana passada.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no dia 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

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Emmanuel Macron
RTP /

França indisponível para operações de abertura do Estreito de Ormuz "no contexto atual"

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O presidente francês deixa claro que, "no contexto atual", as Forças Armadas do seu país não estarão disponíveis para integrar operações militares destinadas a manter o Estreito de Ormuz aberto à navegação - e consequentemente ao transporte de petróleo e gás.

Emmanuel Macron ressalvou que França estará pronta a integrar "escoltas" de navios, mas apenas quando a situação estiver "mais calma".
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Contra "conspirações"
RTP /

Autoridades do Irão apelam a manifestações populares de apoio

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O regime iraniano está a recorrer aos media do país para apelar a grandes manifestações de apoio, por parte da população, contra o que descreve como "conspirações" dos inimigos. O apelo é lançado a poucas horas da celebração noturna do novo ano persa.

A população é assim exortada a juntar-se as grupos religiosos "em todos os locais das cidades Às 17h00" para uma "manifestação popular a fim de frustar as potenciais conspirações dos inimigos sionistas".

Este apelo surgiu após o anúncio, por parte de Israel, da eliminação de Ali Larijani, chefe da segurança nacional no regime. Uma morte que ainda não teve confirmação oficial por Teerão.
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"Inaceitáveis"
RTP /

ONU condena ameaças de Israel ao Líbano com referência a Gaza

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O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos considera "inaceitáveis" as afirmações do ministro israelita das Finanças sobre os bombardeamentos a sul de Beirute. Bezalel Smotrich ameaçou, no início do mês, reservar ao bastião do Hezbollah xiita libanês o mesmo destino da Faixa de Gaza.

"As declarações de responsáveis israelitas a ameaçar impor ao Líbano o mesmo nível de destruição de Gaza são totalmente inaceitáveis", declarou o porta-voz do Alto Comissariado, Thameen Al-Kheetan, durante uma conferência de imprensa em Genebra."Em breve, Dahiyeh (subúrbio a sul de Beirute) vai parecer-se com Khan Younis", clamou a 5 de março, no Telegram, Bezalel Smotrich, ministro das Finanças e figura da extrema-direita israelita no Executivo de Benjamin Netanyahu.

As contínuas vagas de bombardeamentos israelitas sobre o Líbano, no contexto da ofensiva contra o Irão, causaram já 886 mortos, incluindo 111 crianças e 38 profissionais médicos, de acordo com o Ministério libanês da Saúde.

"Em numerosos casos, os ataques aéreos israelitas destruíram imóveis residenciais inteiros em meio urbano denso, matando frequentemente vários membros de uma família, incluindo mulheres e crianças", frisou ainda o porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

"Tais ataques levantam graves preocupações no que diz respeito ao Direito Internacional Humanitário. As pessoas deslocadas pelos combates e a viver em dentes ao longo da frente de mar de Beirute foram igualmente atingidas".
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Faixa de Gaza
RTP /

Ataque aéreo israelita mata três pessoas

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Um bombardeamento aéreo israelita na Faixa de Gaza causou as mortes de pelo menos três pessoas, entre as quais uma criança, e feriu outras 12, em novo golpe desferido ao frágil cessar-fogo em vigor naquele território palestiniano.

Segundo fontes hospitalares, citadas pela Reuters, o ataque teve por alvo um veículo no oeste de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza.

No passado domingo, um outro ataque do Estado hebraico em Gaza havia provocado 12 mortos, incluindo nove polícias.
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Benjamin Netanyahu
RTP /

Primeiro-ministro israelita alega que eliminação de Ali Larijani dá "oportunidade" aos iranianos

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Benjamin Netanyahu sustenta que, ao abater o chefe da segurança nacional do Irão, Ali Larijani, Israel deu aos iranianos uma "oportunidade de tomar em mãos o seu destino".

"Esta manhã, eliminámos Ali Larijani, o chefe de um bando de gangsters que dirige, na realidade, o Irão", clama o primeiro-ministro israelita num vídeo difundido pelo seu gabinete.

"Estamos a abalar o regime na esperança de dar ao povo iraniano uma hipótese de se desembaraçar dele", insiste.
Jornal da Tarde | 17 de março de 2026
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RTP /

"Silêncio total" do regime iraniano após notícia da morte de Ali Larijani

Os enviados especiais da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias, deslocaram-se a Jerusalém. Foi a partir desta cidade que deram conta dos últimos desenvolvimentos da guerra.

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As autoridades israelitas reivindicaram esta terça-feira a eliminação de mais duas figuras do regime iraniano: Ali Larijani, chefe da segurança nacional, e Gholamreza Soleimani, comandante da força paramilitar Basij.
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RTP /

Irão alerta aliados dos EUA. Trump insiste no confronto militar

Cresce a pressão internacional para uma solução diplomática nesta guerra, mas o presidente norte-americano insiste no confronto militar. Com tantas críticas externas e internas, Donald Trump garante ter o apoio de um antigo presidente, mas não revela o nome.

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Momento-Chave
Ponto de situação
RTP /

Israel reivindica morte de Ali Larijani, número um da segurança nacional do Irão

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  • A máquina de guerra israelita afirma ter eliminado, durante ataques noturnos, Ali Larijani, chefe da segurança nacional no seio do regime iraniano. A confirmar-se, será a mais alta figura da estrutura de poder da República Islâmica a morrer nos bombardeamentos israelo-americanos depois do líder supremo, Ali Khamenei;


  • Ao início da tarde, Teerão ainda não havia confirmado a morte de Larijani. Circulam informações de que este responsável estará ferido;


  • As Forças de Defesa de Israel indicaram ter também eliminado, num outro ataque, o comandante da força paramilitar iraniana Basij, Gholamreza Soleimani;


  • Nas últimas horas, foram ouvidas grandes explosões em várias zonas de Teerão e outras cidades do país, entre as quais Ahvaz, Isfahan e Shiraz;


  • Os Emirados Árabes Unidos fecharam o respetivo espaço aéreo durante a manhã, adiantando estarem a responder a "ameaças" e mísseis e drones do Irão. A medida acabou por ser levantada e a situação foi declarada "estabilizada";


  • Diferentes países do Golfo Pérsico voltaram a sofrer ataques de drones e mísseis balísticos iranianos. No Iraque, a embaixada dos Estados Unidos em Bagdade foi visada, às primeiras horas da manhã, por um destes ataques;


  • O contexto é "dramático e desafiante". As palavras são de António Costa. O presidente do Conselho Europeu mostra-se convicto de que, nos próximos dias, os líderes da UE vão aprovar medidas para travar a escalada de preços do petróleo e do gás;


  • Está a cresces a pressão internacional no sentido de uma solução diplomática para a guerra no Médio Oriente, mas o presidente norte-americano insiste no confronto. Donald Trump afianlça mesmo contar com o apoio de um antigo presidente. Todavia, não revela o nome do antecessor;


  • Espanha aprovou a libertação de até 11,5 milhões de barris de reservas de petróleo ao longo de 90 dias para compensar a escassez de oferta causada pelo encerramento parcial do Estreito de Ormuz, adiantou a ministra espanhola da Energia, Sara Aages. O anúncio vem em linha com a libertação decidida pela Agência Internacional de Energia, que irá ocorrer por fases - a primeira começa dentro de 15 dias;


  • Quatro dos 29 LOCAIS classificados como património mundial no Irão foram atingidos por ataques, segundo a UNESCO. A preservação destes sítios de valor excecional é uma obrigação desde a Convenção de Haia de 1954, sublinha a organização;


  • O Ministério dos Serviços de Informações do Irão afirma, em comunicado, ter confiscado "centenas de dispositivos Starlink enviados pelo inimigo", referindo-se a Estados Unidos e Israel, segundo a imprensa iraniana;


  • A situação no Estreito de Ormuz não pode ser considerada isoladamente, uma vez que a interrupção da navegação é o resultado da guerra imposta pela aliança israelo-americana, sustenta o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. Em conversa telefónica com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Araghchi afirmou que todos os países e instituições internacionais preocupados com a paz e a segurança devem condenar Estados Unidos e Israel e exigir o “fim da sua agressão militar contra a nação iraniana”;


  • Em Portugal, a líder parlamentar do PCP anunciou que o partido agendou para dia 25 deste mês um debate com o Governo sobre "política geral", centrada na "escalada de preços em consequência da guerra no Médio Oriente nas condições de vida".
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RTP /

PCP agenda debate com o Governo para dia 25 sobre escalada de preços

A líder parlamentar do PCP anunciou esta terça-feira que o partido agendou para dia 25 um debate com o Governo sobre "política geral", centrada na "escalada de preços em consequência da guerra no Médio Oriente nas condições de vida" em Portugal.

RTP

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No encerramento das jornadas parlamentares do PCP, Paula Santos disse que o partido pediu uma interpelação ao Governo, um instrumento à disposição dos grupos parlamentares através do qual se pode obrigar os membros do executivo a apresentarem-se na Assembleia da República para um debate em plenário.

A líder da bancada comunista disse que a guerra no Irão, que "para além dos trágicos efeitos que está a produzir na perda de vidas humanas na região, está desestabilizar toda a economia mundial".

"Os efeitos em Portugal já se estão a fazer sentir, designadamente com o aumento brutal dos preços dos combustíveis, e se esta guerra não for travada de imediato, os efeitos serão dramáticos ao nível da inflação, levando a uma abrupta perda do poder de compra por parte das populações", afirmou.

Paula Santos disse que o Governo precisa de dar uma "resposta firme" à atual situação e defendeu que os grupos económicos devem ser chamados a usar os seus lucros para ajudar a responder às consequências do conflito.

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RTP /

Espanha aprova a libertação de até 11,5 milhões de barris de reservas de petróleo

A Espanha aprovou a libertação de até 11,5 milhões de barris de reservas de petróleo ao longo de 90 dias para compensar a escassez de oferta causada pelo encerramento parcial do Estreito de Ormuz, disse a ministra da Energia, Sara Aages.

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O anúncio vem em linha com a libertação decidida pela Agência Internacional de Energia, que irá ocorrer por fases, com a primeira fase a começar dentro de 15 dias.
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Um Olhar Europeu com Franceinfo /

UNESCO alerta para danos causados ao património cultural do Irão

Quatro locais dos 29 classificados como património mundial no Irão foram atingidos por ataques, segundo a organização mundial. A preservação destes sítios de valor excecional é uma obrigação desde a Convenção de Haia de 1954, sublinha a Unesco.

Parte do Palácio do Golestan danificado após os ataques israelo-americanos a 3 de março de 2026 em Teerão (Irão). XINHUA / MAXPPP

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Perante a enxurrada de ataques aéreos, mísseis e drones no Médio Oriente, a UNESCO está preocupada com os danos causados aos sítios do Património Mundial. 

De acordo com a organização mundial, quatro dos 29 sítios iranianos classificados como património mundial foram atingidos. 

Por seu lado, o Ministério iraniano do Património Cultural e do Turismo comunicou danos em pelo menos 56 museus e locais históricos em todo o Irão.

Apelidado de Versalhes iraniano, o Palácio de Golestan, uma joia do centro histórico de Teerão, foi danificado nos primeiros dias da guerra por ataques israelo-americanos nas proximidades. 

Este monumento de arquitetura tradicional persa e europeia data do século XVI. Na sua conta no X, a agência de imprensa da República Islâmica publicou fotografias de janelas rebentadas, portas danificadas e fragmentos de vitrais espalhados. Estas fotografias foram depois amplamente divulgadas por vários meios de comunicação social internacionais, desde o Haaretz, em Israel, ao Washington Post, nos Estados Unidos, e à Radio France.
A obrigação de preservar o património cultural
"O Unosat permite-nos analisar as imagens de satélite mas, infelizmente, estamos a ter algumas dificuldades em aceder a essas imagens", afirma Krista Pikkat, Diretora da Cultura e das Emergências da UNESCO, que se baseia nomeadamente nos relatórios do seu gabinete no terreno e de um organismo da ONU. 

Nesta fase, o único sítio onde pudemos verificar os estragos foi o Palácio de Golestan: vimos danos importantes nos edifícios da zona tampão. Presumimos que possa ter havido um impacto no interior do palácio, apenas através das ondas de choque. O mesmo se aplica aos edifícios perto do Grande Bazar de Teerão".

A preservação destes sítios de valor excecional é uma obrigação desde a Convenção de Haia de 1954, como recorda a UNESCO. "Também contactámos as partes interessadas, Irão, Israel e Estados Unidos, dando-lhes as coordenadas geográficas destes sítios culturais do património mundial", prossegue Krista Pikkat. Sente que tem uma voz e uma opinião que contam? "Espero que sim", responde.

A Unesco alerta também para os danos causados à Cidade Branca de Telavive, em Israel, e ao sítio arqueológico de Tiro, no Líbano. Existem 125 sítios classificados como Património Mundial na zona afetada pelo conflito.

Radio France / 17 março 2026 09:10 GMT

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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RTP /

Catar intercetou "onda de ataque com mísseis"

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As autoridades do Catar emitiram um alerta a informar que “uma ameaça à segurança foi eliminada e a situação voltou ao normal”.

Isto acontece após um segundo alerta de ameaça à segurança “elevado” ter sido emitido há pouco tempo.

O Ministério da Defesa afirma que as suas forças armadas “intercetaram com sucesso uma segunda vaga de ataque com mísseis, que tinha como alvo o Estado do Catar”.
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RTP /

Autoridades iranianas confiscam "centenas de dispositivos Starlink"

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O Ministério dos Serviços de Informações do Irão afirmou em comunicado que confiscou "centenas de dispositivos Starlink enviados pelo inimigo" - referindo-se aos EUA e a Israel, segundo noticiaram os órgãos de imprensa iranianos.

O comunicado refere que, de acordo com a lei, adquirir e utilizar o Starlink é um "crime" e, durante a guerra, qualquer pessoa que o faça será punida com a "pena máxima".

A utilização do Starlink no Irão acarreta uma pena até dois anos de prisão.

Ainda é muito difícil contactar pessoas no Irão devido ao bloqueio da internet que persiste desde o início da guerra, mas os residentes com conhecimentos técnicos têm utilizado os dispositivos Starlink da SpaceX e partilhado as suas ligações com outras pessoas.
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RTP /

Irão culpa EUA e Israel pelas tensões no Estreito de Ormuz

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A situação no Estreito de Ormuz não pode ser considerada isoladamente, uma vez que a interrupção da navegação é o resultado da guerra imposta pelos EUA e por Israel, afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão.

Numa conversa telefónica com o secretário-geral da ONU, António Guterres, Araghchi afirmou que todos os países e instituições internacionais preocupados com a paz e a segurança devem condenar os EUA e Israel e exigir o “fim da sua agressão militar contra a nação iraniana”, segundo a agência de notícias semioficial iraniana Tasnim.
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RTP /

Exército libanês diz que um soldado foi morto e quatro ficaram feridos num ataque israelita

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Um soldado libanês foi morto e quatro ficaram feridos num ataque aéreo israelita na cidade de Nabatieh, no sul do país, informou o exército libanês esta terça-feira, no meio da escalada das hostilidades entre Israel e o grupo armado Hezbollah, apoiado pelo Irão.

Os soldados foram atingidos enquanto viajavam de carro e de moto e foram levados para o hospital, informou o exército numa publicação no dia X, acrescentando num comunicado posterior que um dos feridos morreu na sequência dos ferimentos.

O ataque ocorre em plena intensificação dos ataques israelitas em todo o Líbano, que mataram mais de 880 pessoas e deslocaram mais de 1 milhão, segundo as autoridades libanesas.

O exército libanês também reportou baixas nos últimos dias, incluindo um incidente no início deste mês, no qual três soldados estavam entre os mortos em ataques israelitas, segundo o exército.
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RTP /

Irão atacou centros de tecnologia cibernética israelitas

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A agência de notícias iraniana Tasnim, citando o exército iraniano, noticiou que o Irão "atacou centros de tecnologia cibernética e instalações de fabrico de armas pertencentes à polícia israelita".

O relatório refere que o exército "atacou os centros de tecnologia cibernética do regime sionista e o complexo de fabrico de armas Rafael com drones desde esta manhã".
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RTP /

Embaixador do Irão em Moscovo nega que Mojtaba Khamenei esteja a receber tratamento na Rússia

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O embaixador do Irão na Rússia, Kazem Jalali, negou uma notícia dos meios de comunicação social de que o novo líder supremo do país, o ayatollah Mojtaba Khamenei, estaria a receber tratamento médico em Moscovo, informou a agência de notícias estatal TASS esta terça-feira.

O jornal kuwaitiano Al-Jarida noticiou no fim de semana que o Mojtaba Khamenei, de 56 anos, que terá ficado gravemente ferido num ataque aéreo conjunto entre os Estados Unidos e Israel que matou o seu pai, foi transferido para Moscovo para tratamento médico a convite pessoal do presidente Vladimir Putin.
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Um Olhar Europeu com RTBF /

Será realmente possível neutralizar o programa nuclear do Irão? "Operação terrestre seria equivalente a missão suicida"

Após 17 dias de guerra, o que procuram Estados Unidos e Israel no Irão?

Imagem de satélite Vantor mostra a instalação nuclear de Natanz, na província de Isfahan, no centro do Irão, a 7 de março de 2026. AFP / HANDOUT

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Derrubar o regime iraniano? Vários oficiais de alta patente da Guarda Revolucionária, bem como o antigo Guia Supremo Ali Khamenei foram eliminados num ataque a Teerão no primeiro dia da guerra, 28 de fevereiro. 

O líder clerical foi substituído pelo seu filho, Mojtaba Khamenei, que não parece querer desviar-se da linha autocrática seguida pelo pai.

Neutralizar o programa nuclear do Irão? Contrariamente aos anúncios feitos por Donald Trump no verão passado no final da "Guerra dos Doze Dias", o Irão ainda tem as suas reservas de urânio, de acordo com os serviços secretos americanos e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA). 

440 quilogramas enriquecidos a 60%, mais precisamente, enterrados a cerca de 200 metros de profundidade sob o território iraniano. 

Alain De Nève, investigador do Institut Royal Supérieur de Défense (IRSD), considera que "este objetivo poderia ser utilizado como cortina de fumo para encobrir o primeiro objetivo (o derrube do regime iraniano), que não foi atingido como desejado".

A 8 de março, em declarações aos jornalistas a bordo do Air Force One, o Presidente americano não escondeu a possibilidade de uma ofensiva terrestre para neutralizar definitivamente esta ameaça. "Talvez a dada altura o façamos. Seria uma coisa excelente", declarou, suscitando preocupações na oposição democrata, mas também no estado-maior americano. 

De acordo com a imprensa americana, cerca de 2.500 fuzileiros navais americanos e pelo menos um navio de assalto dirigem-se atualmente para o Médio Oriente, o que lança dúvidas sobre uma próxima ofensiva terrestre.

Mas de que tipo de ameaça estamos a falar? E será que uma intervenção terrestre para neutralizar as capacidades nucleares do Irão é realmente credível? O perigo do urânio enriquecido
O urânio natural, que se encontra na terra, tem dois núcleos: o urânio 235 e o urânio 238. O urânio 235 representa apenas 0,7% do urânio natural. 

O urânio 235 é necessário para criar as fissões que desencadeiam as reações em cadeia utilizadas nos reatores e nas bombas. Quanto maior for a quantidade, maior será a sua participação na reação de fissão e, consequentemente, maior será a potência da explosão.

Este enriquecimento de urânio é efetuado em centrifugadoras. O teor de urânio 235 é aumentado até se atingir o nível desejado, consoante se trate de uma utilização civil ou militar. Os reatores de investigação - nomeadamente os reatores de piscina utilizados em medicina - necessitam de um nível de cerca de 20%. Um reator nuclear requer uma taxa de cerca de 55%. Para além disso, é utilizado para fins militares.

"De uma forma geral é necessário um enriquecimento de cerca de 90% para fazer uma bomba nuclear 'facilmente', mas a 60% já é possível criar dispositivos que simplesmente terão menos potência", explica Emmanuelle Galichet, professora e investigadora em física nuclear no Conservatório Nacional das Artes e Ofícios (Cnam). "440 quilos representam entre dez e onze bombas nucleares se todo o stock de urânio enriquecido a 60% for aumentado para 90%", acrescenta.

Quando o urânio é utilizado em centrifugadoras para enriquecimento, encontra-se sob a forma gasosa. Uma vez atingido o nível de enriquecimento desejado, sai da centrifugadora sob a forma sólida e cristalina. É depois armazenado em garrafas de aço, do tamanho das garrafas de oxigénio utilizadas para mergulho. "440 quilos equivalem a cerca de quinze garrafas, que cabem na bagageira de um grande jipe", explica o professor-investigador em física nuclear.

O transporte deste material nuclear é, no entanto, altamente regulamentado, nomeadamente pela Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA). Mais do que a sua radioatividade - que se encontra em doses muito baixas dado que o urânio ainda não se fissionou num reator ou numa arma - o perigo reside sobretudo no seu elevado nível de toxicidade química se entrar em contacto com o ar.A dificuldade de localização das reservas
São estas reservas que estão agora na mira dos Estados Unidos e de Israel, mas a sua localização continua a ser um mistério. 

O Diretor-Geral da AIEA, Raphael Grossi, disse na semana passada que era provável que metade ainda estivesse nas caves da fábrica de Natanz, perto da cidade de Isfahan, e o resto espalhado por vários outros locais. Os ataques levados a cabo por Washington e Telavive durante a "guerra dos doze dias", em junho passado, apenas teriam atacado as entradas destes locais, sem atingir as reservas de urânio enriquecido.

"De um modo geral, este tipo de reservas de urânio é enterrado em abrigos subterrâneos a profundidades que podem atingir os 200 metros, de modo a dificultar o acesso e, sobretudo, a protegê-lo de qualquer tentativa de destruição por um míssil de alta energia com um penetrador", explica Alain De Nève.

Embora os Estados Unidos e Israel afirmem ser capazes de detetar qualquer tentativa iraniana de aceder aos arsenais para os deslocar, é muito provável que estes arsenais iranianos tenham sido dispersos por vários locais do país para complicar a busca dos inimigos, segundo o investigador do IRSD. "Não é impossível que os iranianos tenham posto em prática uma série de estratagemas para dar a impressão de que deslocaram as reservas para determinados locais, quando não foi esse o caso. É possível que alguns movimentos sejam movimentos de engodo para enganar os serviços secretos americanos e israelitas". "Quase uma missão suicida" Todos estes fatores levam os peritos a considerar que uma intervenção terrestre americana para neutralizar estes arsenais seria extremamente arriscada. A deslocação exigiria condições logísticas e de segurança que não estão atualmente reunidas, e a sua destruição implicaria numerosos riscos, bem como um prejuízo financeiro importante.

"Há uma diferença entre uma missão intrépida e uma missão quase suicida", diz Alain De Nève. "Aqui, eu diria que estamos mais perto da segunda hipótese."Isto não significa que, logisticamente, os Estados Unidos não possam levar a cabo este tipo de missão direcionada. Já o demonstraram no passado, por exemplo, durante a operação de neutralização de Bin Laden. Mas, nessa altura, as condições eram especiais, a zona de intervenção situava-se num terreno praticamente conquistado militarmente, o que não é de todo o caso aqui no Irão. Além disso, uma tal operação provocaria sem dúvida um certo número de baixas que não seriam necessariamente toleradas pelo povo americano para este tipo de objetivo, ao contrário de Bin Laden que era um objetivo legítimo aos olhos da população americana, tendo em conta os atentados de 11 de setembro de 2001."Irão tem capacidade para se reconstruir
 Mesmo que uma operação militar conduza à destruição ou à remoção das reservas nucleares iranianas, Emmanuelle Galichet salienta que o Irão possui os conhecimentos científicos necessários para recuperar.

"O Irão é um grande país científico", sublinha. "O país forma cerca de 230.000 engenheiros por ano, contra 46.000 em França. O seu projeto político mudou para um projeto militar, mas são muito fortes do ponto de vista científico. É por isso que, mesmo que se destrua ou retire uma quantidade de urânio que possa ser utilizada para uma bomba, é difícil ter a certeza de que não o voltarão a fazer. Já vimos que começaram a reconstruir-se desde os ataques de junho".

É por isso que, para o investigador, se a comunidade internacional não conseguir encontrar uma solução, o Irão tornar-se-á em breve o décimo país a possuir uma bomba nuclear.

Victor de Thier / 16 março 2026 05:05 GMT

Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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RTP /

Presidente do Irão convoca residentes de Teerão para funerais de marinheiros mortos

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O presidente do Irão, Pezeshkian, convocou os residentes de Teerão para os funerais de 84 marinheiros que morreram quando o navio da Marinha iraniana IRIS Dena foi afundado por um torpedo norte-americano ao largo da costa do Sri Lanka, no início deste mês.

Numa mensagem divulgada pela agência de notícias Tasnim, Pezeshkian disse que os inimigos do Irão “devem saber que, à sombra do nome de cada um destes mártires de alta patente, milhares de outros homens corajosos se levantarão”.

As autoridades iranianas disseram que os caixões dos marinheiros serão colocados em 34 praças de Teerão para que o público possa prestar a sua homenagem.
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Alerta o Programa Alimentar Mundial
RTP /

Guerra com o Irão pode levar 45 milhões de pessoas à fome aguda até junho

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Dezenas de milhões de pessoas a mais enfrentarão fome aguda se a guerra com o Irão continuar até Junho, de acordo com uma análise do Programa Alimentar Mundial (PAM) divulgada esta terça-feira.

Prevê-se que mais 45 milhões de pessoas serão levadas à fome aguda devido ao aumento dos custos dos alimentos, do petróleo e dos fretes, elevando o número global acima do recorde atual de 319 milhões, disse o vice-diretor executivo do Programa Alimentar Mundial, Carl Skaut, aos jornalistas em Genebra.
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Afirma Organização Marítima Internacional
RTP /

Escoltas a navios no estreito de Ormuz não garantem segurança

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A escolta de navios no Estreito de Ormuz não garantem a segurança total na circulação, segundo o diretor-geral da Organização Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, em declarações ao Financial Times.

“Reduz o risco, mas este persiste, os navios mercantes e os marinheiros podem ser afetados”, afirmou Domínguez, considerando que não é uma solução sustentável.

O diretor-geral da OMI salientou que parte do problema reside na geografia do estreito, que embora tenha 33 quilómetros de largura, o diâmetro dos canais de navegação de águas profundas para o tráfego é de apenas cerca de quatro quilómetros.

Domínguez afirmou que o organismo da ONU, que estabelece as normas para o transporte marítimo internacional, também está seriamente preocupado com os navios retidos no Golfo que estão a ficar sem alimentos e provisões para as suas tripulações.

“A situação é preocupante, sobretudo porque os navios não podem operar livremente no estreito de Ormuz nem na região do Golfo, o acesso aos portos também está limitado, uma vez que as instalações portuárias estão a ser atacadas”, acrescentou o diretor.
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Lusa /

Gasolineiras sem gasóleo agrícola deixam agricultores sem trabalho ou a pagar mais caro

Vários agricultores do Vale da Vilariça, no concelho de Vila Flor, ficaram sem gasóleo agrícola para trabalhar, durante alguns dias, por ter esgotado nas gasolineiras da região, estando apenas, hoje, a ser reabastecidos.

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Pedro Morgado é proprietário de um posto de combustível em Santa Comba da Vilariça, concelho de Vila Flor, e contou, à Lusa, que o gasóleo agrícola esgotou no passado dia 7, tendo sido reabastecido apenas este sábado.

Segundo o empresário e também agricultor, semanalmente recebe 18 mil litros de gasóleo agrícola, quantidade que vendeu em apenas um dia, secando a mangueira para os restantes dias.

"Como havia muitos postos em que não havia gasóleo agrícola, muita gente teve de parar", afirmou.

A corrida "caótica" às bombas fez esgotar este combustível, deixando, principalmente, os pequenos agricultores desta região sem fonte de trabalho ou a procurar outras alternativas.

À Lusa, Pedro Morgado explicou que os agricultores tiveram receio que o combustível faltasse e, por isso, criaram reservas em casa, para que não deixassem de trabalhar. No entanto, nem todos tiveram a mesma sorte.

Wilson Alves foi um dos agricultores afetados. Tem seis hectares de citrinos, pessegueiros e hortícolas e durante a semana passada viu-se obrigado a colocar gasóleo rodoviário nos tratores para conseguir trabalhar.

"Tivemos de colocar gasóleo rodoviário porque não havia agrícola para conseguir trabalhar. Uma solução mais cara (...), caso contrário não trabalhávamos, ficávamos parados e agora é a época de maior trabalho, está a chegar a primavera e é preciso tratar das culturas da primavera/verão, sulfatar os pomares, pessegueiros", adiantou à Lusa.

O gasóleo agrícola custa, no dia de hoje, mais de 1,4 euros no distrito de Bragança e nalguns postos de combustível chega mesmo a ultrapassar o 1,5 euros. "São valores fora do real e que depois não acompanha a economia perante a venda dos produtos", criticou o agricultor.

Segundo Wilson Alves, este é o preço mais alto de que há memória, salientando que, para conseguir "trabalhar bem", o valor do gasóleo agrícola deveria rondar os 0,8 euros.

Numa região onde se vive da agricultura, de acordo com Pedro Morgado, cerca de "40% do consumo de gasóleo é gasóleo agrícola", "um consumo bastante elevado" deste tipo de combustível, o que evidencia a importância do setor.

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RTP /

Governo israelita anuncia "eliminação" de Ali Larijani

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O ministro israelita da Defesa, Israel Katz, anunciou esta terça-feira a "eliminação" de Ali Larijani, um dos principais líderes do Irão, e do General Gholamreza Soleimani, comandante da milícia Basij, após ataques aéreos levados a cabo pelas forças armadas israelitas durante a noite no Irão.

"O Chefe do Estado-Maior acaba de me informar que Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, e Soleimani, chefe da Basij — o principal aparelho repressivo do Irão — foram mortos ontem à noite", disse Katz numa mensagem vídeo.

"Eles juntaram-se a (Ali) Khamenei nas profundezas do inferno", acrescentou o governante israelita.

Katz declarou ainda que as forças armadas israelitas vão "continuar as operações no Irão com grande intensidade, visando os recursos do regime para neutralizar as capacidades de lançamento de mísseis e destruir infraestruturas estratégicas fundamentais".

A República Islâmica "está a ser desmantelada e líderes e capacidades estão a ser neutralizados", afirmou.

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RTP /

Israel visa chefe militar da Jihad Islâmica Palestiniana

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Um ataque aéreo israelita teve como alvo Akram al-Ajouri, um dos principais líderes da Jihad Islâmica Palestiniana, no Irão, durante a madrugada, anunciou esta terça-feira um oficial militar israelita à AFP.

Akram al-Ajouri é o chefe da Força Quds, o braço armado do movimento, que opera sobretudo na Faixa de Gaza. "Ele estava no Irão, onde costumava residir (...). Ainda não temos dados" sobre os resultados do ataque, disse o oficial militar aos jornalistas sob anonimato.
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Esta terça-feira
RTP /

Publicada mensagem de Larijani nas redes sociais

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Pouco depois das forças israelitas terem avançado que tinham abatido o secretário do Conselho de Segurança, foi publicada uma mensagem manuscrita por Ali Larijani na rede social X com uma homenagem aos membros da Marinha Iraniana. “Por ocasião da cerimónia fúnebre dos bravos membros da Marinha da República Islâmica do Irão: A sua memória permanecerá para sempre nos corações do povo iraniano, e estes mártires fortalecerão os alicerces do Exército da República Islâmica dentro da estrutura das Forças Armadas durante muitos anos. Peço a Deus Todo-Poderoso que conceda a estes queridos mártires as mais altas honras", lê-se na mensagem.
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Momento-Chave
Cristina Sambado - RTP /

Ali Larijani. Israel afirma que matou chefe de segurança iraniano

O chefe de segurança do Irão, Ali Larijani, que Israel afirma ter sido morto esta terça-feira, estava entre vários altos funcionários iranianos vistos a marchar pelo centro de Teerão na sexta-feira para o comício anual do Dia de Al-Quds.

Majid Asgaripour - WANA via Reuters

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Conhecido durante décadas como uma figura ponderada e pragmática dentro das instituições iranianas, Ali Larijani foi secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, ajudando a direcionar a estratégia do país no meio da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Nascido em 1958, em Najaf, no Iraque, numa família abastada de Amol, Larijani pertence a uma poderosa dinastia, outrora descrita pela revista Time como os "Kennedys do Irão".

O seu pai era um proeminente estudioso religioso e, aos 20 anos, Larijani casou com Farideh Motahari, filha de um confidente próximo do fundador da República Islâmica, Ruhollah Khomeini.

Ao contrário de muitos dos seus pares, tinha uma formação académica secular, tendo-se licenciado em Matemática e Ciência da Computação antes de concluir um doutoramento em filosofia ocidental com foco em Immanuel Kant.

Após a revolução de 1979, ingressou na Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) antes de entrar para o governo, desempenhando as funções de ministro da Cultura e, posteriormente, chefiando a emissora estatal IRIB.

Em 2005, tornou-se secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e principal negociador nuclear do Irão, cargo que deixou em 2007.

Ingressou no parlamento em 2008 e desempenhou as funções de presidente da Câmara durante três mandatos consecutivos, desempenhando um papel fundamental na aprovação do acordo nuclear de 2015.

Larijani regressou ao cargo de secretário do Conselho de Segurança em agosto de 2025, retomando uma posição central na liderança iraniana.
Visto pela última vez na sexta-feira

Ali Larijani estava entre vários altos funcionários iranianos vistos a marchar pelo centro de Teerão na sexta-feira para o comício anual do Dia de Al-Quds.

Em declarações aos meios de comunicação estatais iranianos durante a marcha, Larijani disse que o atentado ocorrido durante o comício foi um sinal de “desespero” dos inimigos do Irão.

“Estes ataques são motivados pelo medo, pelo desespero. Quem é forte não bombardearia manifestações. É evidente que a estratégia falhou”, disse à TV estatal.

Afirmou que Trump “não compreende que o povo iraniano é uma nação corajosa, uma nação forte, uma nação determinada. Quanto mais ele pressionar, mais forte se tornará a determinação da nação”.
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Momento-Chave
RTP /

Israel anuncia ter eliminado Ali Larijani, um dos principais líderes do Irão

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O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, fez o anúncio.

Em comunicado, Katz afirmou ter sido informado naquele momento da morte do alto funcionário da segurança iraniana, ocorrida após ataques dos israelitas durante a noite.

O exército israelita tinha já anunciado a morte, num ataque na segunda-feira, do chefe da milícia Basij, composta por membros da Guarda Revolucionária iraniana.
Ainda não há informação oficial do Irão.
Katz declarou aina que as forças armadas israelitas vão "continuar as operações no Irão com grande intensidade, visando os recursos do regime para neutralizar as capacidades de lançamento de mísseis e destruir infraestruturas estratégicas fundamentais".

A República Islâmica "está a ser desmantelada e líderes e capacidades estão a ser neutralizados", afirmou.


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RTP /

Bagdad em contacto com Teerão para permitir passagem de petroleiros iraquianos no Estrito de Ormuz

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O Iraque, fortemente dependente das suas receitas petrolíferas, está em contacto com o Irão para permitir a passagem dos seus petroleiros pelo Estreito de Ormuz, anunciou o ministro do petróleo iraquiano, que deseja reativar as exportações do país apesar da guerra no Médio Oriente.

Na véspera, em entrevista a um canal de televisão iraquiano, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Hayan Abdel Ghani, reconheceu que tinha contactado "as autoridades competentes" em Teerão "para autorizar a passagem de alguns petroleiros pelo Estreito de Ormuz, para que possamos retomar as nossas exportações".

"Precisamos de lhes fornecer a identidade destes navios, os seus nomes e quem são os seus proprietários", acrescentou.
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Momento-Chave
RTP /

Exército israelita afirma ter morto general que comandava a milícia Basij

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O exército israelita anunciou na manhã desta terça-feira que matou o general Gholamreza Soleimani, comandante da Basij, uma milícia voluntária islâmica responsável pela manutenção da ordem no Irão, num ataque em Teerão.

"Ontem (segunda-feira), a Força Aérea israelita, agindo com base em informações de inteligência (militar), alvejou e eliminou Gholamreza Soleimani", afirmou um comunicado militar israelita, acrescentando que foi morto num "ataque direcionado em Teerão".
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Momento-Chave
Avança Kaja Kallas
RTP /

UE procura solução diplomática para o Estreito de Ormuz

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A Alta Representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, afirmou esta terça-feira que é necessário encontrar meios diplomáticos para manter o Estreito de Ormuz aberto, enquanto o presidente norte-americano, Donald Trump, pede aos aliados que enviem navios de guerra para garantir a segurança do trânsito em plena guerra no Irão.

"Ninguém está disposto a colocar o seu povo em perigo no Estreito de Ormuz. Precisamos de encontrar formas diplomáticas de manter esta passagem aberta para que não tenhamos uma crise alimentar, uma crise de fertilizantes e uma crise energética também", disse Kallas em entrevista à Reuters.

Segundo a chefe da diplomacia da União Europeia. Bruxelas começou a ter em conta a imprevisibilidade dos Estados Unidos um ano após o regresso do Presidente Donald Trump à Casa Branca.

"É claro que somos aliados dos Estados Unidos, mas não compreendemos muito bem as suas ações recentes", acrescentou Kallas na entrevista à Reuters.

"Acho que ficou bastante claro, depois deste ano, que a palavra que temos de ter em conta é imprevisibilidade. Por isso, agora estamos mais calmos porque esperamos que coisas imprevisíveis aconteçam a todo o momento, e aceitamo-las como são, mantemos a calma e continuamos focados", realçou.
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RTP /

Exército israelita tentou assassinar Ali Larijani em ataque

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O exército israelita tentou assassinar Ali Larijani, um dos principais líderes do Irão, num ataque durante a madrugada, noticiaram esta terça-feira os meios de comunicação israelitas.

"Ali Larijani foi alvo de uma tentativa de assassinato", noticiou a Kan, uma estação pública israelita. "Os resultados do ataque ainda estão a ser analisados", anunciou o Canal 12.

"Estamos a visar elementos da Guarda Revolucionária Islâmica e o aparelho repressivo do regime", disse o exército, citando o seu chefe de gabinete em comunicado.

"Foram registados resultados preventivos significativos ontem à noite, que podem influenciar o resultado das operações e os objetivos do exército israelita", disse o tenente-general Eyal Zamir.

O Irão ainda não comentou o relatório. A confirmar-se a sua morte, será o oficial iraniano de mais alto nível a ser morto desde o Líder Supremo, Ayatollah Ali Khamenei, que morreu no primeiro dia da guerra.

Larijani, antigo negociador nuclear e aliado próximo de Khamenei, foi visto em Teerão na sexta-feira a participar nas manifestações do Dia de Quds.

No mesmo dia, os EUA ofereceram uma recompensa de até 10 milhões de dólares por informações sobre altos funcionários militares e de inteligência iranianos, incluindo Larijani, como parte de uma lista de 10 figuras ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica.

Vários órgãos de comunicação israelitas afirmaram ainda que os ataques visavam Gholamreza Soleimani, chefe da Força de Resistência Basij, e outras figuras importantes do grupo, e que o resultado dos ataques ainda está a ser avaliado.
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Incluindo Irão e Líbano
RTP /

China anuncia ajuda humanitária para quatro países do Médio Oriente

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A China anunciou esta terça-feira que vai enviar ajuda humanitária a quatro países do Médio Oriente — Irão, Líbano, Jordânia e Iraque — afetados pelas repercussões da guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel.

Parceiro comercial e diplomático do Irão, a China reforçou as suas relações com os países da região na última década. O país tem condenado repetidamente as atuais operações militares dos EUA e de Israel.

"A guerra causou uma grave catástrofe humanitária para o povo do Irão e de outros países da região", disse Lin Jian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, na terça-feira, ao anunciar a ajuda.

"A China expressa a sua solidariedade e compaixão aos povos dos países afetados", realçou Lin durante uma conferência de imprensa regular.
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RTP /

Emirados Árabes Unidos reabrem espaço aéreo após ataques iranianos

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Os Emirados Árabes Unidos (EAU) anunciaram hoje de manhã o regresso do tráfego aéreo às operações normais, após ter encerrado total e temporariamente o espaço aéreo durante a madrugada devido a ataques iranianos contra o seu território.

Num comunicado da Autoridade Geral da Aviação Civil dos Emirados, a entidade explicou que dada a estabilização da situação e o fim das medidas de precaução anteriormente estabelecidas, foi tomada a decisão de retomar os voos.

“A Autoridade confirma que esta decisão surge após uma avaliação integral das condições de segurança, em coordenação com as autoridades relevantes. Sublinhamos que continuará a ser feito um acompanhamento constante para assegurar os mais elevados níveis de segurança aérea”, acrescentou a nota.

O encerramento anunciado durante a madrugada foi descrito como “uma medida de precaução excecional” para garantir a segurança dos voos e proteger o território dos EAU, coincidindo com o anúncio do Ministério da Defesa de que as defesas aéreas do país estavam a responder a ameaças de mísseis e drones provenientes do Irão.

A decisão de fechar o espaço aéreo ocorreu poucas horas depois de os voos de e para o aeroporto internacional do Dubai começarem a ser retomados gradualmente, após uma suspensão temporária aplicada na madrugada de segunda-feira.

Essa suspensão foi motivada por um incidente com um drone que provocou um incêndio nas imediações da infraestrutura, sem causar vítimas.
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RTP /

Catar interceta ataque com míssil e explosões

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O Catar anunciou na terça-feira que intercetou um ataque com mísseis, enquanto o Irão continua os seus ataques de retaliação contra países do Golfo em resposta aos ataques aéreos dos EUA e de Israel.

Um jornalista da AFP ouviu várias explosões em Doha na terça-feira, um dia depois de explosões semelhantes na capital catari.

O Catar, assim como vários outros países do Golfo, tem sido alvo de drones e mísseis nos últimos dias.

"O Ministério da Defesa do Catar anunciou que as suas forças armadas intercetaram um ataque com mísseis dirigido ao Estado do Qatar", afirmou na manhã de terça-feira no canal X.

O Irão lançou mais de 1.900 mísseis e drones contra os Emirados Árabes Unidos, mais do que contra qualquer outro país desde o início da guerra no Médio Oriente.
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RTP /

Fortes explosões abalam a capital iraniana

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Fortes explosões abalaram a capital iraniana esta terça-feira, segundo jornalistas da AFP, após uma noite de chuva e tempestades marcada por intensas explosões, no 18.º dia da guerra entre o Irão, Israel e os Estados Unidos.

As explosões foram ouvidas no centro de Teerão, mas os locais atingidos não foram imediatamente identificados.
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RTP /

Produção e exportações de petróleo iraniano continuam sem interrupções

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A produção e as exportações de petróleo do Irão continuam sem interrupções, disse esta terça-feira um porta-voz da Comissão Parlamentar de Energia, acrescentando que a vida quotidiana decorre normalmente na ilha de Kharg.

A ilha de Kharg serve como principal centro de exportação de petróleo do Irão, representando 90% dos envios de petróleo do membro da OPEP. As instalações militares na ilha foram atingidas pelos EUA na semana passada.

O porta-voz da comissão, que é também parlamentar e foi citado pela agência de notícias semioficial Tasnim, reiterou a ameaça do Irão de que qualquer ataque estrangeiro à ilha de Kharg levaria a "uma humilhação maior do que a do Estreito de Ormuz", onde Teerão impediu a passagem de embarcações que, segundo o país, estão ligadas aos EUA, Israel e seus aliados.
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Irão deteve 10 pessoas por atividades de espionagem

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As autoridades iranianas anunciaram esta terça-feira a detenção de 10 cidadãos estrangeiros por alegadas atividades de espionagem no nordeste do país, afirmando que alguns planeavam ataques.

A agência de inteligência da Guarda Revolucionária especificou que as detenções ocorreram na província de Khorasan Razavi, que inclui a importante cidade de Mashhad, sublinhando que estes “mercenários" foram identificados e presos pelas forças de segurança.

"Quatro deles estavam envolvidos em atividades de espionagem, recolhendo informações e identificando a localização de pontos sensíveis e infraestruturas económicas quando foram detidos", segundo a agência.

A agência de inteligência da Guarda Revolucionária disse, citada pela agência de notícias iraniana ISNA, que outros três indivíduos detidos, "liderados pelo chefe de um grupo terrorista monárquico e com apoio financeiro e mediático", estiveram por detrás de "planos para realizar operações de campo", sem fornecer mais detalhes ou identificar o suspeito.

O chefe do sistema judicial iraniano, Golamhossein Mohseni Ejei, reiterou hoje que aqueles que colaboram com os Estados Unidos e Israel terão os seus bens no país confiscados e lembrou-lhes que também estão sujeitos à pena de morte.
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RTP /

Iraque negoceia com o Irão para salvaguardar o tráfego de petroleiros através do Estreito de Ormuz

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O ministro do petróleo do Iraque afirmou que Bagdad está em negociações com o Irão sobre a possibilidade de permitir que alguns petroleiros iraquianos atravessem o estreito de Ormuz, informou a agência de notícias estatal esta terça-feira. O Iraque procura reduzir as perturbações nas exportações de crude após os recentes ataques a petroleiros nas suas águas territoriais.

O Iraque está também a trabalhar para restaurar um oleoduto desativado que permitiria o bombeamento de petróleo diretamente para o porto de Ceyhan, na Turquia, sem passar pela região do Curdistão, acrescentou o ministro do petróleo, Hayan Abdel-Ghani, num vídeo divulgado na noite de segunda-feira.

O Iraque concluirá uma inspeção num troço de 100 quilómetros do oleoduto dentro de uma semana para permitir exportações diretas de Kirkuk, acrescentou.

A reabertura do oleoduto Kirkuk-Ceyhan, que está encerrado há mais de uma década, ofereceria uma rota de exportação alternativa numa altura em que a navegação pelo estratégico Estreito de Ormuz está severamente prejudicada pelo conflito no Médio Oriente.

As exportações através do oleoduto de 960 quilómetros, que outrora transportava cerca de 0,5% do fornecimento global, foram interrompidas em 2014, após repetidos ataques de militantes do Estado Islâmico.

O Ministério do Petróleo afirmou que as exportações através desta via poderiam inicialmente atingir cerca de 250 mil barris por dia, subindo para cerca de 450 mil barris por dia se o petróleo bruto dos campos da região do Curdistão for incluído.
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Alerta da ONU
RTP /

Mais de 36 mil palestinianos deslocados à força da Cisjordânia num ano

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A ONU pediu esta terça-feira a Israel que interrompa imediatamente a expansão dos colonatos na Cisjordânia, que levou à deslocação forçada de mais de 36 mil palestinianos num ano, aumentando as preocupações com a limpeza étnica.

De acordo com um novo relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), que abrange o período de novembro de 2024 até ao final de outubro de 2025, "a deslocação de mais de 36 mil palestinianos na Cisjordânia ocupada constitui uma expulsão em massa de palestinianos a uma escala sem precedentes".

A 19 de fevereiro, o ACNUDH já tinha manifestado o seu receio de "limpeza étnica" nos territórios palestinianos ocupados, apontando para uma série de ações israelitas, incluindo "a intensificação dos ataques, a destruição sistemática de bairros inteiros, a recusa em prestar ajuda humanitária e transferências forçadas".

O relatório refere que, durante o período em causa, houve "a aprovação, pelas autoridades israelitas, de 36.973 unidades habitacionais em colonatos na Jerusalém Oriental ocupada e de aproximadamente 27.200 no resto da Cisjordânia".

Mais de 500 mil israelitas vivem na Cisjordânia — excluindo Jerusalém Oriental — entre aproximadamente três milhões de palestinianos, em colonatos que as Nações Unidas consideram ilegais ao abrigo do direito internacional.

A violência neste território palestiniano, ocupado por Israel desde 1967, intensificou-se desde o ataque do movimento islamista Hamas contra Israel, a 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, e continuou apesar do cessar-fogo que entrou em vigor em Gaza a 10 de outubro.

No seu relatório, o Gabinete do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) registou 1.732 incidentes de violência cometidos por colonos que resultaram em vítimas ou danos materiais, em comparação com 1.400 no período anterior (novembro de 2023 até ao final de outubro de 2024).

“A violência dos colonos continuou de forma coordenada, estratégica e, em grande parte, impune, com as autoridades israelitas a desempenharem um papel central”, refere o relatório.

A “transferência ilegal” de palestinianos “constitui um crime de guerra”, sublinha o Alto-comissário. E “em determinadas circunstâncias”, tais atos podem mesmo “constituir um crime contra a humanidade”.

Em comunicado, Volker Türk apela a Israel para que “cesse imediata e completamente o estabelecimento e a expansão dos colonatos, evacue todos os colonos e ponha fim à ocupação” dos territórios palestinianos.

Apela ainda a Israel para que “permita o regresso dos palestinianos deslocados e cesse todas as práticas de confisco de terras, desalojamentos forçados e demolições de casas”.

O relatório destaca ainda o crescente risco de deslocação enfrentado por milhares de palestinianos pertencentes a comunidades beduínas localizadas a nordeste de Jerusalém Oriental, devido ao avanço dos projetos de colonatos na região.

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RTP /

Seul afirma que envio de navio de guerra para o Estreito de Ormuz exigiria aprovação parlamentar.

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O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Ahn Gyu-back, afirmou esta terça-feira que o envio de um navio de guerra para o Estreito de Ormuz exigiria aprovação parlamentar.

Seul não está a considerar enviar o navio de guerra ROKS Dae Jo-yeong, da unidade Cheonghae, para o Estreito de Ormuz, sublinhou Ahn.

A Coreia do Sul já possui algumas forças no Médio Oriente, após o destacamento da unidade Cheonghae em 2009 para escoltar os seus navios mercantes que navegavam perto da costa da Somália em operações anti- pirataria.
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RTP /

Federação de futebol iraniana quer transferir para o México jogos do Mundial 2026

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A Federação Iraniana de Futebol (FFIRI) está em negociações para que a sua seleção dispute os jogos do Grupo G do Campeonato do Mundo de Futebol de 2026 no México, informou a embaixada iraniana no país coorganizador do evento.

A missão diplomática assegura numa publicação no seu 'site' (mexico.mfa.gov.ir) que, atendendo "à falta de cooperação do Governo norte-americano na emissão de vistos e na prestação de apoio logístico à seleção nacional de futebol do Irão na preparação para o Mundial de 2026, Abolfazl Psedniddeh [embaixador iraniano no México] sugeriu à FIFA que os jogos do Irão nesse evento fossem transferidos dos Estados Unidos para o México".

"Reiteramos que os Estados Unidos não cooperam connosco na questão dos vistos. Estamos interessados em participar no Mundial, mas o Governo norte-americano não fornece o apoio logístico nem administrativo necessário", sublinhou Psedniddeh, em declarações à agência estatal IRNA, citadas no site da embaixada.

"A FIFA pode intervir para que a seleção nacional iraniana possa participar no Mundial, mas no México. O Ministério do Desporto e da Juventude do Irão será quem tomará a decisão final a este respeito", acrescentou Psedniddeh.

"Gostamos muito do povo mexicano e, para nós, a melhor opção é que os nossos jogos se realizem no México", disse.

Por seu lado, a conta na rede social X da representação do Irão (@IraninMexico) cita uma declaração do presidente da FFIRI, Mehdi Taj, na qual afirma que "uma vez que o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, certamente não iremos viajar para os Estados Unidos. Estamos atualmente a negociar com a FIFA para que os jogos do Irão no Mundial se realizem no México".
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Entrevista a António Costa
Lusa /

Presidente do Conselho Europeu diz que objetivo de Estados Unidos e Israel com guerra não é claro

O presidente do Conselho Europeu considera que o objetivo dos Estados Unidos e de Israel com a guerra contra o Irão, que "não é claro", vai ditar a duração do conflito, e admite "profunda preocupação" com as consequências.

Foto: iStock

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"Penso que tudo [tempo que durará a guerra] depende de qual é o objetivo final desta missão e isso não é claro", afirmou António Costa, em entrevista à Lusa e a outras agências noticiosas no âmbito do projeto Redação Europeia (European Newsroom) nas vésperas de uma cimeira europeia marcada para quinta e sexta-feira e na qual será abordada a situação no Médio Oriente.

"Trata-se de uma iniciativa adotada pelos Estados Unidos e por Israel sem qualquer informação prévia aos aliados europeus. Expressamos a nossa profunda preocupação com as consequências desta guerra para a ordem internacional baseada em regras, com as consequências humanitárias e também com o impacto nos custos da energia na economia global", acrescentou o antigo primeiro-ministro português.

O encontro europeu de alto nível surge cerca de três semanas após o conflito iniciado por Israel e Estados Unidos contra o Irão e consequente resposta iraniana e já afetou vários setores na União Europeia (UE), nomeadamente ao nível económico (dada a elevada inflação e a escassez de bens) e energético (pela instabilidade na produção e exportação de petróleo e gás e a subida acentuada dos preços globais).

Acrescem outras consequências, como atrasos em cadeias de abastecimento e aumento de custos e deslocamentos de população.

Questionado sobre o impacto desta guerra na ordem internacional, António Costa elencou: "Na qualidade de presidente do Conselho Europeu, não sou jurista, pelo que tenho de analisar esta questão do ponto de vista político e, desse ponto de vista, (...) constato que os Estados Unidos e Israel decidiram lançar esta iniciativa sem informar os seus aliados, o que significa que enfrentamos um risco muito elevado de aumento das tensões internacionais e riscos consideráveis para a estabilidade em toda a região do Médio Oriente".

Além disso, acrescentou, "enfrentamos um risco grave para a segurança europeia, para a nossa segurança económica, o risco de agravamento de uma crise humanitária e também, aprendendo com o passado, o risco de aumento do terrorismo".

"Pedimos a todas as partes que se abstenham, que respeitem plenamente o direito internacional, especialmente os princípios da Carta das Nações Unidas, e que deem espaço à diplomacia", apelou.

À questão se a UE está sozinha na defesa de tais valores, António Costa respondeu: "Não, penso que estes são princípios comuns e universais (...) e o que ouvi de todos os diferentes intervenientes internacionais coincide com o que a União Europeia tem vindo a afirmar".

O presidente do Conselho Europeu garantiu, ainda, estar "totalmente alinhado" com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no respeito pelas regras internacionais, o multilateralismo e o apoio às Nações Unidas.

Na semana passada, Von der Leyen instou a UE a adotar uma abordagem mais firme face à nova era de rivalidade geopolítica, sugerindo que a velha ordem mundial estava extinta, enquanto António Costa disse ser do interesse europeu que o mundo continue a ser um espaço baseado em regras.

Estados Unidos e Israel têm em curso desde 28 de fevereiro uma ofensiva militar de grande escala contra o Irão.

O guia supremo da República Islâmica, o `ayatollah` Ali Khamenei, foi morto no primeiro dia da ofensiva e já foi oficialmente substituído como líder dos xiitas pelo filho, Mojtaba Khamenei.

Em resposta, o Irão encerrou o Estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

 

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Presidente do Conselho Europeu
RTP /

Costa confia em apoios da UE à energia em momento dramático e desafiante

O presidente do Conselho Europeu confia que os líderes da União Europeia (UE), reunidos no final da semana, vão aprovar medidas de apoio face aos elevados preços da energia. "Temos de tomar decisões", reforça.

Nicolas Tucat - AFP

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"Esta crise representa um momento dramático e desafiante para a ordem internacional baseada em regras e, evidentemente, tem um enorme impacto nos custos da energia. Por isso, apelamos à Comissão Europeia para que apresente um conjunto de medidas temporárias e específicas destinadas a fazer face a este aumento dos custos da energia", afirmou António Costa.

Em entrevista à Lusa e a outras agências noticiosas no âmbito do projeto Redação Europeia (European Newsroom) nas vésperas de uma cimeira europeia marcada para quinta e sexta-feira sobre competitividade económica, incluindo na energia, o presidente do Conselho Europeu vincou: "Sem dúvida, temos de tomar decisões. É por isso que precisamos de nos reunir [pois] é na reunião que vamos tomar decisões".

O encontro europeu de alto nível surge cerca de três semanas após o início da ofensiva militar levada a cabo por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão e consequente resposta iraniana.

Aposta na energia produzida na Europa

"Esta situação recorda-nos que estamos no caminho certo ao investir na transição energética porque não podemos depender da energia importada e precisamos de desenvolver energia produzida internamente, seja a partir de fontes renováveis ou nucleares, mas precisamos de ser independentes e reforçar a nossa autonomia estratégica", acrescentou.

De acordo com o antigo primeiro-ministro português, ainda antes da atual crise energética provocada pela situação no Médio Oriente, o Conselho Europeu já tinha "identificado que é preciso reduzir o custo da energia" na UE.

"A melhor forma de o fazer é investir cada vez mais em energia produzida internamente. Quando se olha para o mapa dos custos da energia na Europa, fica claro que as regiões com preços mais baixos são aquelas onde a energia produzida internamente é mais intensa, a Península Ibérica e os países nórdicos", exemplificou.

As declarações do líder europeu surgem numa altura em que os preços da energia (gás e luz) sobem acentuadamente no espaço comunitário.

Entre as opções em discussão na UE estão a possibilidade de limitar temporariamente o preço do gás, reduzir impostos e encargos nas faturas de energia e permitir apoios estatais a empresas e setores industriais mais afetados pelos custos elevados da energia.

Bruxelas avalia ainda eventuais ajustes no mercado europeu de carbono e a utilização de reservas estratégicas de energia para ajudar a estabilizar os preços.

Paralelamente, a Comissão Europeia defende medidas de proteção aos consumidores e insiste que a resposta estrutural passa por acelerar o investimento em energias renováveis, redes elétricas e eficiência energética, mantendo o atual modelo do mercado europeu de eletricidade.

 

c/Lusa


 

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RTP /

Embaixada dos EUA em Bagdade foi atacada duas vezes em poucas horas

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Estes ataques ocorreram pouco depois de o grupo armado iraquiano pró-Irão Kataib Hezbollah (Kataeb Hezbollah) anunciar o "martírio" de seu "chefe de segurança" e porta-voz emblemático, Abu Ali al-Askari. 

Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas num ataque aéreo que teria como alvo uma casa onde estariam conselheiros iranianos - a informação é dada por Israel.

O ataque visou também campos petrolíferos no sul do Iraque
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RTP /

Israel bombardeia Teerão e Beirute

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O exército israelita lançou novo ataque de larga escala contra "as infraestruturas do regime terrorista iraniano", de acordo com uma publicação no Telegram.

Lançou ainda ataqies contra o Hezbollah, em Beirute.
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RTP /

Trump afasta possibilidade de guerra terminar esta semana

"Não creio [que a guerra termine esta semana], mas será em breve. Não falta muito para termos um mundo muito mais seguro", respondeu Trump na Casa Branca, questionado pela imprensa sobre a duração do conflito iniciado a 28 de fevereiro, que causou fortes perturbações nos mercados energéticos globais.

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Trump reiterou que a operação militar em curso, denominada `Fúria Épica` pelo Pentágono, permitiu dizimar a marinha, a força aérea e até a liderança iraniana.

"Em apenas duas semanas, dizimámo-los. Já não têm marinha; já não têm força aérea. Não têm liderança. A sua elite governante desapareceu", enfatizou.

Insistindo na necessidade da ofensiva para impedir Teerão de desenvolver uma arma nuclear, Trump defendeu que o ataque americano "impediu uma Terceira Guerra Mundial".

"Tinha a obrigação de o fazer. Não queria fazê-lo. Se não tivéssemos agido, teria começado uma guerra e da qual não teria sobrevivido absolutamente nada", argumentou o Presidente norte-americano.

A ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão já provocou mais de 1.200 mortos no país, segundo as autoridades iranianas.

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RTP /

Guerra Médio Oriente. JD Vance nega qualquer "discordância" com Donald Trump

O vice-presidente dos Estados Unidos nega qualquer discordância com Donald Trump sobre a guerra no Irão.

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JD Vance diz que já NÃO está cético, porque hoje o país tem um Chefe de Estado mais inteligente do que teve no passado.
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Lusa /

Preço do petróleo Brent abre a subir e aproxima-se dos 105 dólares por barril

O preço do petróleo Brent para entrega em maio voltou hoje a abrir em alta, com um aumento acentuado de mais de 4%, aproximando-se dos 105 dólares por barril.

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Às 07:00 de hoje (06:00 hora de Lisboa), o Brent subia 4,53% para 104,95 dólares, segundo dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE.

Na segunda-feira, a forte subida dos preços do crude devido às tensões no Médio Oriente diminuiu e o Brent fechou a cair 2,84%, ligeiramente acima dos 100 dólares (100,21 dólares).

Entretanto, o crude West Texas Intermediate (WTI) subiu hoje 5,04% para 97,90 dólares, antes da abertura oficial do mercado norte-americano.

Os preços do crude voltaram a subir, afetados pelas tensões decorrentes da guerra no Irão e do bloqueio do Estreito de Ormuz.

O presidente norte-americano, Donald Trump, criticou na segunda-feira a falta de entusiasmo com que os seus aliados reagiram à sua proposta de formar uma coligação militar para garantir a segurança no estreito de Ormuz, sobretudo por parte dos europeus, que lhe disseram que a guerra no Irão não é a sua guerra.

"Alguns estão muito entusiasmados, outros não, e alguns são países que temos ajudado há muitos anos. Protegemo-los de fontes externas terríveis, e não estão tão entusiasmados. E o nível de entusiasmo é importante para mim", disse.

A Agência Internacional de Energia (AIE) indicou na segunda-feira que está preparada para libertar mais reservas estratégicas de petróleo se necessário, após o anúncio feito na passada quarta-feira de libertar 400 milhões de barris no mercado para mitigar o impacto da guerra no Irão.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o `ayatollah` Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

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