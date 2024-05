Netanyahu garante continuação da luta contra Hamas com ou sem apoio dos EUA

Netanyahu garante que Israel está preparado para se manter sozinho na ofensiva e repete que ninguém pode impedir o país de se defender.



Enquanto as forças israelitas prosseguem com os bombardeamentos e com o controlo fronteiriço de Rafah, as populações abandonam a zona.



Cento e cinquenta mil pessoas já saíram de casa. As Nações Unidas alertam para o agravamento da situação humanitária na região.