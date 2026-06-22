Netanyahu garante "total liberdade de ação" de exército israelita contra ameaças no Líbano

O exército israelita suspendeu, já esta segunda-feira, as restrições de segurança em oito comunidades próximas à fronteira com o Líbano.





C/agências

Num comunicado em vídeo, Benjamin Netanyahu anunciou que, acrescentou Netanyahu, insistindo ainda que Israel vai manter-se na “faixa de segurança (...) durante o tempo que for necessário” para proteger “os habitantes do norte e todos os cidadãos do país”.Um alto funcionário da segurança libanesa disse à agência de notícias Reuters que a adesão ao cessar-fogo tem sido “quase total” desde a noite de sábado, mas afirmou que um tanque israelita disparou mísseis contra uma vila perto da cidade costeira de Tiro e que as forças de Israel lançaram granadas de efeito moral em outros dois locais no início do dia.Também esta manhã, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que está entre os que criticaram duramente o acordo Estados Unidos - Irão, afirmou que se”., declarou num discurso no Knesset, o parlamento israelita.“Apoio o vice-presidente [dos EUA], mas estou mais comprometido com os nossos soldados e os nossos cidadãos. É com eles que estamos comprometidos. Quero agradecer aos norte-americanos, mas a nossa linha vermelha está a prejudicar soldados e civis”, acrescentou.Este ponto de fricção, que por diversas vezes fez perigar as negociações para o fim da guerra no Médio Oriente, tinha parecido abrandar no fim de semana, quando Israel reduziu a intensidade e a frequência dos seus ataques em território libanês, após uma trégua não-oficial com o Hezbollah, anunciada na tarde de sexta-feira.O número de mortos da ofensiva israelita no Líbano, desde 2 de março, atingiu os 4.106, ao passo que o número de feridos é 12.153, segundo dados recentes, divulgados pelas autoridades libanesas este domingo.