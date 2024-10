Netanyahu prolonga guerra para permanecer no poder

Em entrevista à Lusa, a jornalista norte-americana alertou para a natureza "iliberal" do regime de Netanyahu, o "Governo mais extremista que alguma vez existiu na história de Israel", tornando-o num dos maiores perigos que o Médio Oriente enfrenta atualmente.

"É bem possível que [Netanyahu] tenha continuado a guerra durante tanto tempo para se manter no poder", afirmou Applebaum.

Depois das ações "grotescas e dramáticas" do israelitas na Faixa de Gaza, onde o exército de Telavive combate há quase um ano contra as milícias islamitas do Hamas causando vítimas civis "extremamente desnecessárias", Applebaum considerou os ataques israelitas contra as milícias do Hezbollah, no Líbano, como o "o aspeto mais transformador deste conflito".

Autora do novo livro "Autocracia, Inc. - Os ditadores que querem governar o mundo", Anne Applebaum é historiadora e jornalista norte-americana, vencedora do Prémio Pulitzer em 2004.

Applebaum é ainda redatora da equipa do The Atlantic e membro sénior do Agora Institute da Universidade Johns Hopkins, onde co-dirige um projeto sobre a desinformação do século XXI.

A intensificação das hostilidades no Médio Oriente surge à luz dos combates que se arrastam há quase um ano, quando o Hezbollah atacou o território israelita um dia após os ataques de 07 de outubro dos islamitas palestinianos do Hamas.

Desde então, Israel e Hezbollah estão envolvidos num intenso fogo cruzado diário, levando a que dezenas de milhares de pessoas tenham abandonado as suas casas em ambos os lados da fronteira israelo-libanesa.

Israel declarou a 07 de outubro do ano passado uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando 1.205 pessoas, na maioria civis, incluindo reféns em cativeiro.

Desde 2007 no poder em Gaza e classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos, a União Europeia e Israel, o Hamas fez também nesse dia 251 reféns, 97 dos quais continuam em cativeiro, 33 dos quais entretanto declarados mortos pelo Exército israelita.

A guerra, que hoje entrou no 363.º dia e continua a ameaçar alastrar a toda a região do Médio Oriente, fez até agora na Faixa de Gaza mais de 41.680 mortos (quase 2% da população) e de 96.600 feridos, além de mais de 10.000 desaparecidos, na maioria civis, presumivelmente soterrados nos escombros, de acordo com números atualizados das autoridades locais, que a ONU considera fidedignos.

Cerca de 90% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza viram-se obrigados a deslocar-se, e o sobrepovoado e pobre enclave palestiniano está mergulhado numa grave crise humanitária, com mais de 1,1 milhões de pessoas numa "situação de fome catastrófica" que está a fazer "o mais elevado número de vítimas alguma vez registado" pela ONU em estudos sobre segurança alimentar no mundo.

Apesar de não enquadrar o conflito na região "num esquema a `preto e branco` de democracia versus ditadura", a Anne Applebaum sublinha que o regime ditatorial do Irão, que sustenta os grupos Hamas e Hezbollah contra Israel, continua a ser um "regime particularmente cruel e agressivo contra as mulheres".

O Hezbollah integra o chamado "Eixo da Resistência", uma coligação liderada pelo Irão de que fazem parte também, entre outros, o grupo extremista palestiniano Hamas e os rebeldes Huthis do Iémen.

Applebaum igualou ainda as ações persistentes do Irão, responsável por semear "a violência e o terrorismo em todo o Médio Oriente" às ações de Netanyahu na Faixa de Gaza, caracterizando ambas como "ações muito nefastas, de ambos os lados".

PDF // PDF

Lusa/Fim