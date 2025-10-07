Netanyahu promete aos israelitas "regresso de todos os reféns"

"Cidadãos de Israel, estamos em dias decisivos. Continuaremos a alcançar todos os objetivos da guerra: o regresso de todos os reféns, a destruição do poder do Hamas e a promessa de que Gaza deixará de ser uma ameaça para Israel", sublinhou Netanyahu num comunicado divulgado no momento em que o país assinala o segundo aniversário do ataque sem precedentes do Hamas que desencadeou o conflito.

Como as negociações indiretas entre o Governo israelita e o Hamas decorrem desde segunda-feira no Egito, numa tentativa de pôr fim à guerra em Gaza, a referência de Netanyahu à "destruição do poder do Hamas" parece marcar uma mudança em relação aos seus recentes discursos, nos quais mencionou a destruição do movimento islamista palestiniano como um objetivo, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Na segunda-feira, Israel e o Hamas iniciaram, no Egito, negociações para implementar o plano de 20 pontos apresentado por Trump.

A proposta prevê o fim imediato da ofensiva israelita, a libertação de todos os reféns em troca de prisioneiros palestinianos, o desarmamento do Hamas e a formação de um governo tecnocrático de transição na Faixa de Gaza.

O plano norte-americano contempla também, a longo prazo, o arranque de negociações para a criação de um Estado palestiniano, uma hipótese rejeitada pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

As conversações coincidem com o segundo aniversário dos ataques do Hamas em Israel, a 07 de outubro de 2023, nos quais foram mortas 1.200 pessoas e 250 foram feitas reféns.

A ofensiva israelita lançada em resposta causou, até agora, mais de 67.000 mortos em Gaza, segundo fontes locais e agências humanitárias.