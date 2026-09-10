Netanyahu vai processar jornal que avançou que terá sido avisado do ataque de 7 de outubro

“Flagrante interferência estrangeira”

הליכוד:



הפרשייה האמיתית שהתגלתה ביומיים האחרונים היא התערבות זרה בוטה בבחירות בישראל.



התברר שמי שעומד מאחורי הידיעה השקרית של עיתון ״הארץ״ הוא הבכיר הפלסטיני מוחמד דחלאן שיושב באמירויות.



דחלאן הקים רשימה משותפת עם חמאס לבחירות ברשות הפלסטינית. הוא מעוניין להפיל את ממשלת… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2026

Netanyahu em risco de perder o poder

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou que vai processar o jornalpor ter publicado uma reportagem que alega que Netanyahu foi alertado para o ataque do Hamas a 7 de outubro de 2023.Segundo o jornal, Mohamed bin Zayed Al Nahyan falou diretamente com Netanyahu a alertar que o Hamas preparava uma “grande surpresa”, mas o primeiro-ministro israelita terá ignorado os alertas.Na rede social X, Netanyahu partilhou um comunicado do seu partido Likud, queO partido acusa o político palestiniano Mohammed Dahlan, antigo chefe de segurança da Autoridade Palestiniana em Gaza, de ser responsável pela “informação falsa publicada no”, acusando-o de “procurar derrubar o Governo de direita liderado por Netanyahu porque sonha assumir o controlo da Faixa de Gaza”.O partido afirmou que o líder dos Democratas, Yair Golan, viajou recentemente para os Emirados Árabes Unidos acompanhado pelo antigo responsável do Shin Bet, Ronen Bar, que se demitiu no ano passado após um desentendimento com Netanyahu.“Estaria esta visita secreta relacionada com a publicação falsa no?”, questionou o Likud. Dahlan, por sua vez, rejeitou as acusações de interferência nas eleições israelitas.O Likud exige, assim, a abertura de um inquérito criminal contra os jornalistas responsáveis pelo artigo, contra o Haaretz, o líder da oposião e o partido "Democratas" devido à “suspeita de tentativa de perturbação das eleições em conluio com entidades estrangeiras”.polémica surge numa altura em que Netanyahu tenta consolidar a sua posição como primeiro-ministro nas próximas eleições para o Knesset, marcadas para 27 de outubro.As sondagens mais recentes apontam para um cenário difícil para Netanyahu, com o seu principal rival, o ex‑chefe do Estado‑Maior Gadi Eisenkot, à frente na corrida para primeiro‑ministro.