Nicolás Maduro acusa Portugal de sabotar Natal na Venezuela

Inês Geraldo - RTP28 Dez, 2017, 09:05 / atualizado em 28 Dez, 2017, 10:14 | Mundo

O Presidente da Venezuela anunciou antes do Natal que o Estado iria distribuir pernil pelo povo venezuelano. O pernil é um dos produtos mais tradicionais no Natal da Venezuela e numa altura em que o país passa por uma crise e tem escassez de alimentos a promessa não foi cumprida e há um culpado: Portugal.



População protesta falta de bens

El Portugal al cual Maduro en su desordenada desesperacion insulta, con su gobierno socialista de izquierda es el unico pais europeo que lo ha apoyado. — Rafael Poleo (@PoleoRafael) 28 de dezembro de 2017

"O que se passou com o pernil? Fomos sabotados e posso dizer de um país em particular, Portugal. Estava tudo pronto, comprámos todo o pernil que havia na Venezuela, mas tínhamos que importar e sabotaram a compra", disse Nicolás Maduro.O chefe de Estado venezuelano revelou que planeou a compra de pernil de porco a Portugal, que acertou todos os pagamentos, já depois de ter comprado todo o pernil que existia na Venezuela. No entanto, disse que os barcos que traziam o produto foram sabotados.De acordo com Maduro, os barcos portugueses foram desviados pelos Estados Unidos, tendo o vice-presidente venezuelano acusado Portugal de ter sido influenciado e assustado pelos ‘gringos norte-americanos’."Os portugueses comprometeram-se, os 'gringos' (norte-americanos) assustaram-nos e não mandaram o pernil e estamos em apertos", disse Diosdado Cabello.O vice-presidente acusou ainda que a falha na entrega do pernil é uma estratégia da oposição dos americanos para colocar o povo a lutar contra o próprio povo."É um ataque contra o povo da Venezuela", frisou.A falha na entrega de pernil deve-se com o congelamento das contas bancárias da Venezuela, perpetrado por alguns países.Depois de acusar Portugal de sabotar o Natal na Venezuela, várias pessoas de dois bairros de Caracas saíram à rua para protestar contra a falta de pernil de porco, gasolina e outros bens essenciais. Em frente a um centro comercial os manifestantes gritaram "o povo com raiva reclama o seu direito"Em Antímano, na região oeste da capital venezuelana, duas centenas de pessoas bloquearam a avenida principal devido à falta de pernil natalício subsidiado pelo Estado. Verificaram-se protestos por toda a Venezuela com as famílias a mostrarem-se indignadas pela promessa não cumprida de Nicolás Maduro em entregar um cabaz de alimentos no Natal.As redes sociais mobilizaram-se com as palavras de Maduro sobre a sabotagem portuguesa do Natal venezuelano. No twitter, são vários os utilizadores a desacreditarem as acusações do Presidente da Venezuela e manifestar apoio à comunidade portuguesa local."O Portugal que Maduro, na seu desordenado desespero, insulta, com um Governo socialista de esquerda, é o único país europeu que o tem apoiado", lia-se numa mensagem de Rafael Poleo.(c/ Lusa)