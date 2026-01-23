Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Em direto
O agravamento do estado do tempo causado pela passagem da depressão Ingrid por Portugal continental ditou o encerramento de dezenas de escolas, esta sexta-feira, sobretudo na região norte. Acompanhamos aqui o evoluir da situação.

Carlos Santos Neves - RTP

Pedro A. Pina - RTP

Após queda de árvore
RTP

Circulação ferroviária interrompida na Linha do Minho

A circulação ferroviária na Linha do Minho encontrava-se, pouco antes das 7h00, suspensa entre Caminha e Valença, no distrito de Viana do Castelo, depois da queda de uma árvore, confirmou a CP.

A empresa Comboios de Portugal havia já advertido, no Facebook, para possíveis constrangimentos à circulação ferroviária por causa dos efeitos da depressão Ingrid.



A CP recomenda aos passageiros que se informem previamente sobre a circulação de comboios no site , na app ou na Linha de Atendimento da empresa.
Ponto de situação
RTP

Dezenas de escolas encerradas

Esta sexta-feira, são cinco os distritos de Portugal continental sob aviso vermelho por causa da previsão de queda de neve: Porto, Viana do Castelo, Via Real, Viseu e Braga.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda os distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Coimbra e Guarda com aviso laranja, pelo mesmo motivo.Pode até ocorrer queda de neve, segundo a meteorologia, em locais onde tal não é habitual - o distrito de Portalegre encontra-se sob aviso amarelo.


Há ainda aviso laranja emitido para quase todo o terrirório continental por causa da agitação maritima. Aviso que passa a vermelho a partir da meia-noite. As ondas podem mesmo atingir os 15 metros.

Para Évora e Santarém não há avisos e, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há avisos amarelo e laranja devido à agitação maririma.
Dezenas de escolas de portas fechadas
Nos concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiras de Baixo, no distrito de Braga, não há aulas. E os alunos de Fafe que vivam em locais a mais de 600 metros de altura foram aconselhados a não ir à escola.

Em Vila Real, a queda de neve e a formação de gelo ditam o encerramento de escolas em cinco concelhos: Boticas, Ribeira de Pena,​ Montalegre, Valpaços e Mondim de Basto.

Em Viseu, são três os municípios a encerrar as escolas: Resende, Cinfães e Castro Daire.

Na Guarda, os estabelecimentos escolares da capital de distrito, de Almeida e de Manteigas estão igualmente fechados durante todo o dia, ao passo que em Gouveia o encerramento só ocorre à tarde.
Centenas de ocorrências

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, até às 23h00 de quinta-feira, 349 ocorrências associadas à depressão Ingrid - uma centena decorreu da queda de árvores, 89 para limpeza de pavimentos e 70 relativas a inundações: houve ainda registo de 51 ocorrências devido à queda de estruturas.

A região centro é a mais afetada, com 128 ocorrências. Seguem-se o norte e Lisboa e Vale do Tejo.

A neve poderá deixar algumas aldeias isoladas, o que levou a Proteção Civil a recomendar a interdição de algumas vias e o encerramento de vias, escolas e outros serviços.

A ANEPC garante que os meios de socorro e prevenção serão reforçados.
RTP

Tempestade Ingrid. Montalegre encerrou escolas por precaução

A queda de neve pode deixar alguns lugares isolados. E há municípios que já ordenaram o encerramento das escolas, esta sexta-feira.

É o caso de Montalegre, onde as autoridades avançaram com medidas preventivas, como apurou o repórter da RTP, Francisco Graça.
RTP

Vila do Conde toma medidas para evitar inundações

Há 48 horas que em Vila do Conde se aposta na prevenção, face ao que pode ser provocado pela tempestade Ingrid.

A autarquia ergueu muros provisórios de contenção e colocou sacos com areia para proteger as zonas mais críticas.

O objetivo é evitar situações como a de novembro, quando a Ribeira da Lage galgou as margens e destruiu parcialmente várias habitações.
Graça Andrade Ramos - RTP

Tempestade Ingrid. Proteção Civil em estado de prontidão nível 3 até sábado

Ingrid traz muita chuva, vento, agitação marítima e queda de neve "em locais menos comuns" até sábado. Entre as 00:00 e 23:00 de hoje foram registadas 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro. A Proteção Civil espera que a situação piore nas próximas horas.

Foto: Jorge Mantilla/NURPHOTO - AFP

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (100), 89 limpezas de pavimento e 70 inundações.

Registaram-se ainda 51 quedas de estrutura e 38 movimentos de massas ou quedas de taludes, referiu à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, num balanço pelas 23h15.No balanço anterior, entre as 00:00 e as 17:30, tinham sido registadas 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo causado pela passagem da depressão Ingrid.
A região Centro é a que regista mais ocorrências, com 128, seguida do Norte (116), Lisboa e Vale do Tejo (91), Alentejo (13) e Algarve.

Telmo Ferreira explicou ainda que não existem registos de danos relevantes ou feridos na sequência destas ocorrências.

Têm ocorrido inundações pontuais por transbordo de ribeiras, que têm sido analisadas pelos municípios onde ocorrem, sem causar grande preocupação, acrescentou.

Vila do Conde está a tomar precauções face à possibilidade da Ribeira da Lage poder voltar a galgar as margens.
Também a orla marítima está sob alerta até sábado, devido à agitação do mar, que irá agravar-se sábado, levando a Proteção Civil a prever colocar a costa portuguesa sob alerta vermelho, o máximo.

Quinta-feira, pelas 21h30, em Paço d'Arcos, Oeiras, a situação mantinha-se calma, como constatava o reporter da RTP, Tiago Imaginário.
A ANEPC mobilizou cerca de 1.800 operacionais, apoiados por 215 viaturas, para fazer face aos pedidos de socorro.

O período pior da depressão irá ocorrer sexta-feira a partir da tarde e, por isso, "certamente que os números vão aumentar", antecipou Telmo Ferreira. 

A Proteção Civil enviou uma mensagem à população a aconselhar prudência e a evitar "deslocações que podem ser adiadas".
Estado de prontidão 3 até às 23h59 de sábado

Todo o território continental, à exceção do Alentejo Central e do Baixo Alentejo, foi colocado em estado de prontidão especial de nível 3, entre as 16h00 desta quinta-feira e as 23h59 de sábado.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve, a partir das 00:00 de sexta-feira. De acordo com o IPMA, o aviso vermelho (o mais grave), prolonga-se até às 9h00 de sábado. 

Os estado de prontidão especial 3 (numa escala de 1 a 4) prevê a mobilização de 75 por cento dos meios da Proteção Civil. A GNR anunciou a mobilização de 34 equipas de prevenção imediata e veículos todo o terreno 
Algumas das zonas com queda de neve incomum incluem Viseu e localidades dos distritos de Coimbra e Leiria.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil recomendou aos concelhos mais afetados para avaliar o fecho de escolas e a realização de eventos ao ar livre, recomendando também evitar deslocações desnecessárias.
Escolas fechadas em Boticas, Montalegre e Manteigas

Na sequência das previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias, há também um conjunto de "riscos potenciais significativos para as zonas de queda de neve", com a possibilidade de algumas aldeias e alguns ficarem isolados, o que, além de ter impacto na vida dos cidadãos, se repercute "na capacidade de salvamento", adiantou o comandante Mário Silvestre.

O presidente da ANEPC, José Manuel Moura, apelou à colaboração dos cidadãos, pedindo que evitem a deslocação às zonas costeiras "para ver as ondas" provocadas pela agitação marítima ou "às serras para ver a neve". 

Devido ao mau tempo, as escolas em Boticas e Montalegre, no distrito de Vila Real, estarão fechadas na sexta-feira, indicaram fontes das duas autarquias à agência Lusa. 
Também a Câmara de Manteigas decidiu encerrar as escolas devido à previsão de queda de neve nas próximas 48 horas. 
Capuchos e Castelo dos Mouros encerrados

A sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua (PSML) informou em nota que "devido às condições meteorológicas adversas e por motivos de segurança, estarão encerrados ao público" o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Chalet da Condessa d'Edla, no Parque da Pena.

O acesso à Vila Sassetti também estará vedado, acrescentou à Lusa fonte da sociedade.

Para já, os parques e palácios da Pena e de Monserrate e o Palácio Nacional de Sintra, na serra e na vila, permanecem abertos, bem como Palácio Nacional de Queluz, também gerido pela PSML.

A Câmara Municipal de Sintra interditou por sua vez as "praias Grande e Azenhas do Mar" a partir do "final da tarde de 23 de janeiro (sexta-feira), até à manhã de 25 de janeiro".

"Esta situação poderá sofrer alterações dependendo do desenvolvimento do estado do tempo", referiu a autarquia, que "apela à prudência e à adoção de comportamentos responsáveis".

No vizinho concelho de Cascais, a preocupação vai para a Estrada Nacional 9-1, junto à Quinta do Pisão e para a Lagoa Azul, que se "encontra temporariamente interrompida" por indicação da Guarda Nacional Republicana (GNR), "devido ao abatimento de terras causado pelo galgamento de água desta lagoa".

A reposição das condições de segurança nesta área "está a ser avaliada".

c/Lusa
