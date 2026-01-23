Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto





Há ainda aviso laranja emitido para quase todo o terrirório continental por causa da agitação maritima. Aviso que passa a vermelho a partir da meia-noite. As ondas podem mesmo atingir os 15 metros.Para Évora e Santarém não há avisos e, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há avisos amarelo e laranja devido à agitação maririma. Dezenas de escolas de portas fechadas



Nos concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiras de Baixo, no distrito de Braga, não há aulas. E os alunos de Fafe que vivam em locais a mais de 600 metros de altura foram aconselhados a não ir à escola.Em Vila Real, a queda de neve e a formação de gelo ditam o encerramento de escolas em cinco concelhos: Boticas, Ribeira de Pena,​ Montalegre, Valpaços e Mondim de Basto.Em Viseu, são três os municípios a encerrar as escolas: Resende, Cinfães e Castro Daire.Na Guarda, os estabelecimentos escolares da capital de distrito, de Almeida e de Manteigas estão igualmente fechados durante todo o dia, ao passo que em Gouveia o encerramento só ocorre à tarde. Centenas de ocorrências



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, até às 23h00 de quinta-feira, 349 ocorrências associadas à depressão Ingrid - uma centena decorreu da queda de árvores, 89 para limpeza de pavimentos e 70 relativas a inundações: houve ainda registo de 51 ocorrências devido à queda de estruturas.A região centro é a mais afetada, com 128 ocorrências. Seguem-se o norte e Lisboa e Vale do Tejo.A neve poderá deixar algumas aldeias isoladas, o que levou a Proteção Civil a recomendar a interdição de algumas vias e o encerramento de vias, escolas e outros serviços.A ANEPC garante que os meios de socorro e prevenção serão reforçados.