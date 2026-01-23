Depressão Ingrid. A evolução do mau tempo em Portugal ao minuto

Circulação ferroviária interrompida na Linha do Minho
A empresa Comboios de Portugal havia já advertido, no Facebook, para possíveis constrangimentos à circulação ferroviária por causa dos efeitos da depressão Ingrid.
A CP recomenda aos passageiros que se informem previamente sobre a circulação de comboios no site , na app ou na Linha de Atendimento da empresa.
Dezenas de escolas encerradas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou ainda os distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Coimbra e Guarda com aviso laranja, pelo mesmo motivo.Pode até ocorrer queda de neve, segundo a meteorologia, em locais onde tal não é habitual - o distrito de Portalegre encontra-se sob aviso amarelo.
Há ainda aviso laranja emitido para quase todo o terrirório continental por causa da agitação maritima. Aviso que passa a vermelho a partir da meia-noite. As ondas podem mesmo atingir os 15 metros.
Para Évora e Santarém não há avisos e, nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há avisos amarelo e laranja devido à agitação maririma.
Dezenas de escolas de portas fechadas
Nos concelhos de Vieira do Minho e Cabeceiras de Baixo, no distrito de Braga, não há aulas. E os alunos de Fafe que vivam em locais a mais de 600 metros de altura foram aconselhados a não ir à escola.
Em Vila Real, a queda de neve e a formação de gelo ditam o encerramento de escolas em cinco concelhos: Boticas, Ribeira de Pena, Montalegre, Valpaços e Mondim de Basto.
Em Viseu, são três os municípios a encerrar as escolas: Resende, Cinfães e Castro Daire.
Na Guarda, os estabelecimentos escolares da capital de distrito, de Almeida e de Manteigas estão igualmente fechados durante todo o dia, ao passo que em Gouveia o encerramento só ocorre à tarde.
Centenas de ocorrências
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, até às 23h00 de quinta-feira, 349 ocorrências associadas à depressão Ingrid - uma centena decorreu da queda de árvores, 89 para limpeza de pavimentos e 70 relativas a inundações: houve ainda registo de 51 ocorrências devido à queda de estruturas.
A região centro é a mais afetada, com 128 ocorrências. Seguem-se o norte e Lisboa e Vale do Tejo.
A neve poderá deixar algumas aldeias isoladas, o que levou a Proteção Civil a recomendar a interdição de algumas vias e o encerramento de vias, escolas e outros serviços.
A ANEPC garante que os meios de socorro e prevenção serão reforçados.
Tempestade Ingrid. Montalegre encerrou escolas por precaução
A queda de neve pode deixar alguns lugares isolados. E há municípios que já ordenaram o encerramento das escolas, esta sexta-feira.
Vila do Conde toma medidas para evitar inundações
Há 48 horas que em Vila do Conde se aposta na prevenção, face ao que pode ser provocado pela tempestade Ingrid.
O objetivo é evitar situações como a de novembro, quando a Ribeira da Lage galgou as margens e destruiu parcialmente várias habitações.
Tempestade Ingrid. Proteção Civil em estado de prontidão nível 3 até sábado
Ingrid traz muita chuva, vento, agitação marítima e queda de neve "em locais menos comuns" até sábado. Entre as 00:00 e 23:00 de hoje foram registadas 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro. A Proteção Civil espera que a situação piore nas próximas horas.
Registaram-se ainda 51 quedas de estrutura e 38 movimentos de massas ou quedas de taludes, referiu à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Telmo Ferreira, num balanço pelas 23h15.No balanço anterior, entre as 00:00 e as 17:30, tinham sido registadas 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo causado pela passagem da depressão Ingrid.
A região Centro é a que regista mais ocorrências, com 128, seguida do Norte (116), Lisboa e Vale do Tejo (91), Alentejo (13) e Algarve.
Telmo Ferreira explicou ainda que não existem registos de danos relevantes ou feridos na sequência destas ocorrências.
Têm ocorrido inundações pontuais por transbordo de ribeiras, que têm sido analisadas pelos municípios onde ocorrem, sem causar grande preocupação, acrescentou.
O acesso à Vila Sassetti também estará vedado, acrescentou à Lusa fonte da sociedade.
Para já, os parques e palácios da Pena e de Monserrate e o Palácio Nacional de Sintra, na serra e na vila, permanecem abertos, bem como Palácio Nacional de Queluz, também gerido pela PSML.
A Câmara Municipal de Sintra interditou por sua vez as "praias Grande e Azenhas do Mar" a partir do "final da tarde de 23 de janeiro (sexta-feira), até à manhã de 25 de janeiro".
"Esta situação poderá sofrer alterações dependendo do desenvolvimento do estado do tempo", referiu a autarquia, que "apela à prudência e à adoção de comportamentos responsáveis".
No vizinho concelho de Cascais, a preocupação vai para a Estrada Nacional 9-1, junto à Quinta do Pisão e para a Lagoa Azul, que se "encontra temporariamente interrompida" por indicação da Guarda Nacional Republicana (GNR), "devido ao abatimento de terras causado pelo galgamento de água desta lagoa".
A reposição das condições de segurança nesta área "está a ser avaliada".