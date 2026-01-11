Nicolás Maduro diz estar "bem" e pede para ninguém ficar triste

O presidente deposto da Venezuela, Nicolás Maduro, garantiu no sábado que está bem e pediu para que ninguém fique triste. As declarações foram feitas a partir da prisão e transmitidas aos seus advogados, segundo o filho do ex-chefe de Estado.

"Estamos bem. Somos lutadores", declarou Nicolás Maduro a partir da prisão nos Estados Unidos, segundo o seu filho, num vídeo publicado no sábado pelo partido no poder na Venezuela.

"Não fiquem tristes", disse Maduro, que está preso em Nova Iorque com a mulher, a primeira-dama Cilia Flores. O relato foi feito pelo filho Nicolás Maduro Guerra, filmado durante uma reunião do PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela) em Caracas no sábado.

Acusados de tráfico de droga, Nicolás Maduro e Cilia Flores declararam-se inocentes perante a justiça norte-americana, na segunda-feira.

Ambos vão ficar detidos nos Estados Unidos até à próxima audiência, marcada para 17 de março.EUA pedem que cidadãos deixem "imediatamente" a Venezuela

Entretanto, o Departamento de Estado dos EUA recomendou aos cidadãos norte-americanos que não viajassem para a Venezuela e que aqueles que lá se encontram "abandonassem o país imediatamente", devido a uma situação de segurança considerada "instável".



Washington referiu a presença de "grupos de milícias armadas" que "instalam barricadas nas estradas e revistam veículos à procura de provas de cidadania americana ou de apoio aos Estados Unidos".



Caracas reagiu em comunicado, garantindo que o alerta americano se baseia em "relatos inexistentes que visam criar uma perceção de risco que não existe", acrescentando que "a Venezuela oferece calma, paz e estabilidade absolutas"."Queremos o seu regresso"

Cerca de mil simpatizantes marcharam no sábado pelas ruas de Caracas com cartazes proclamando "Queremos o seu regresso" e entoando "Maduro e Cilia são a nossa família!".

Os apelos para manifestar apoio ao líder socialista deposto são diários desde a operação militar norte-americana de 3 de janeiro.

A manifestação coincidiu também com o aniversário da tomada de posse de Maduro para um terceiro mandato, após as eleições de 2024, denunciadas pela oposição como fraudulentas.

A televisão pública transmitiu uma visita da presidente interina Delcy Rodriguez a uma feira agrícola em Petare, um bairro emblemático de Caracas, onde também se realizou uma pequena manifestação a favor de Maduro.

"Não vamos descansar um único minuto até recuperarmos o presidente", disse Rodriguez, acrescentando: "Vamos salvá-lo, com certeza que sim".



c/ Lusa