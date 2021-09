Nicolas Sarkozy vai recorrer da condenação a um ano de prisão efetiva

Mas o cumprimento da pena vai ser no regime de prisão domiciliária com vigilância eletrónica.



O tribunal de Paris considerou que o antigo chefe de Estado francês beneficiou de um sistema de dupla contabilidade criado para poder ultrapassar os limites de despesas, com a campanha.



Sarkozy não esteve presente na sala de audiências.



Esta condenação acontece sete meses depois de também ter sido condenado por tráfico de influências.



Nicolas Sarkozy foi presidente de França entre 2007 e 2012.



A defesa já anunciou que vai apresentar recurso.



A decisão dos juízes acabou por ir mais além do que pedia o Ministério Público, José Manuel.