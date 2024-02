Nikki Haley angaria 924 mil euros após perder na Carolina do Sul

Haley, que obteve cerca de 40% do apoio dos eleitores, reafirmou que vai continuar na luta pelo menos até à "Super terça-feira", a 5 de março, quando 15 estados vão ser chamados às urnas, incluindo Califórnia e Texas, os maiores do país.

"Milhões de americanos querem uma escolha melhor nestas eleições", declarou a porta-voz de Haley, AnnMarie Graham-Bar, em comunicado.

Para se manter na corrida, a candidata pediu no domingo ajuda financeira aos apoiantes, pouco depois de ter perdido as primárias de sábado na Carolina do Sul, estado natal e onde foi governadora.

Numa longa mensagem enviada por SMS ao início da manhã, Haley anunciou a ida nesse dia ao Michigan, próximo estado a realizar primárias, para depois se preparar para 5 de março.

"Mas, para isso, preciso da vossa ajuda para financiar a minha batalha. Podem enviar-me hoje um generoso donativo para me ajudar a pagar esta próxima fase crítica", lia-se na mensagem.

Graham-Bar observou que Haley, ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas, "está a avançar a toda a velocidade para a 'Super terça-feira'", onde os eleitores terão a oportunidade de votar "no fim do caos".

A porta-voz lembrou que a candidata republicana tem registado uma angariação de fundos impressionante e maior do que o ex-presidente Donald Trump, incluindo em janeiro, quando registou 9,3 milhões de dólares (8,59 milhões de euros).