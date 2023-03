"Ninguém pode conter a China". Lukashenko de visita a Pequim

Lukashenko, próximo do presidente russo, acusou ainda os Estados Unidos de encenarem um “teatro” com o recente abate de um balão chinês que, segundo Washington, estaria a recolher informações para o setor da inteligência., defendeu o líder bielorrusso em declarações à agência de notícias estatal chinesa Xinhua, um dia antes da partida para Pequim.Para Lukashenko, “hoje em dia não há um único problema no mundo que possa ser resolvido sem a China”.

A visita de Estado de três dias de Lukashenko acontece numa altura de fortes tensões geopolíticas entre China e Estados Unidos, ampliadas pela invasão russa da Ucrânia, que completou um ano no dia 24 deste mês.





Lukashenko é um dos mais leais aliados de Putin e permitiu que o território bielorrusso fosse usado para ataques à Ucrânia. A Bielorrússia depende financeira e politicamente da Rússia.





"I have the warmest, kindest memories from my first visit to China," Belarusian President Alexander Lukashenko told Xinhua in an exclusive interview ahead of his visit to China. https://t.co/m2Ua4Sl5VI #GLOBALink pic.twitter.com/ChlBkqcpxC — China Xinhua News (@XHNews) February 27, 2023

As intenções de Pequim em relação à guerra têm estado sob escrutínio, especialmente desde que, algo que poderá trazer sérias consequências, segundo Washington.A China já rejeitou as acusações dos EUA, considerando-as uma campanha de difamação, e assegurou que o país continua empenhado em promover negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia., avisou o porta-voz do Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, na segunda-feira.

“Amizade sem limites”

Pequim continua a insistir que mantém uma posição neutra na guerra, mas também já frisou que possui uma “amizade sem limites” com a Rússia, pelo que se recusa a criticar a invasão da Ucrânia.O jornal estatal chinêse de apontarem a “crescente influência” da China como motivo de preocupação.“Esta visão mostra desrespeito pela Bielorrússia. Não só é altamente antiquada, como também reflete a falta de sinceridade e a hipocrisia de algumas elites políticas ocidentais em relação à paz”, lê-se no jornal.

O Global Times frisa ainda que as relações com países parceiros, entre os quais a Bielorrússia, vão manter-se firmes e baseadas em “interesses comuns”.

Esta é a abordagem correta e que está realmente de acordo com a tendência da globalização e o espírito de diversidade”.Em setembro, Xi Jinping e Alexander Lukashenko anunciaram uma “parceria estratégica abrangente” durante uma reunião no Uzbequistão, à margem da cimeira Organização para Cooperação de Xangai, na qual Putin também participou.Na passada sexta-feira,. O documento, criticado por líderes ocidentais, ecoa as alegações russas de que os Governos ocidentais são os culpados pela invasão de 24 de fevereiro de 2022 e critica as sanções adotadas contra Moscovo.Xi Jinping ainda não falou com o presidente ucraniano, Volodomyr Zelensky, desde o início da invasão, embora tenha conversado com Putin em várias ocasiões.

c/ agências