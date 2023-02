Lukashenko e a guerra. "Se agredirem a Bielorrússia, a resposta será das mais cruéis"

, clamou o presidente bielorrusso numa rara interação com meios de comunicação social estrangeiros, em Minsk.“Isso não é apenas válido para a Ucrânia, mas também para todos os nossos outros vizinhos”, acentuou Alexander Lukashenko, figura de proa, desde 1994, de um regime autocrático.Para completar:

A Bielorrússia tem servido de base de retaguarda para a máquina de guerra russa. Foi palco de exercícios militares na antecâmara da invasão da Ucrânia, há quase um ano.



A generalidade dos analistas acredita que o presidente russo tem pressionado Lukashenko a mobilizar o seu exército para o território ucraniano.Todavia, essa tem sido uma via recusada pelo presidente bielorrusso, apesar da ampla dependência – económica, mas sobretudo política, na sequência da vaga interna de contestação em 2020 – face ao aparelho russo.. Sobre a mesa do encontro poderá estar o plano do Kremlin para a instalação de centros de treino militar conjunto. Recorde-se que, em meados de outubro do ano passado, Minsk e Moscovo chegaram a anunciar a formação de uma força comum “defensiva”.Nas declarações agora citadas pela agência estatal bielorrussa Belta,

“Reconciliação nacional”

Ales Bialiatski foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz em outubro, a par das organizações Memorial, da Rússia, e Centro para as Liberdades Civis, da Ucrânia.

Aos 60 anos, Bialiatski enfrenta uma possível pena de até 12 anos de prisão, juntamente com outros três detidos acusados de financiarem protestos contra Lukashenko e de contrabando de divisas.

Também esta quinta-feira, na capital do país.





“Precisamos de dar início a um diálogo público alargado com vista a uma reconciliação nacional. Basta. Temos de parar esta guerra civil”, propugnou o Nobel, num depoimento divulgado pela Viasna, organização de defesa dos Direitos Humanos e ajudou o próprio Ales Bialiatski ajudou a fundar em 1996.

“O processo criminal contra nós, ativistas de Direitos Humanos da Viasna, tem motivações políticas. A situação geral no país, crivado de corrupção e uma total violação de Direitos Humanos, é o testemunho do cenário político deste processo”, vincou.desde 2020.





