Região de Lviv atingida. Rússia ataca norte e oeste da Ucrânia

Sem mais detalhes, o governador da região ocidental de Lviv, Maksym Kozytsky, reportou na plataforma de mensagens Telegram que,“Não ignorem as sirenes”, exortou ainda o responsável pela Administração Estatal Regional.

Dezasseis de 32 mísseis disparados durante a noite pelas forças russas terão sido intercetados, de acordo com a Força Aérea da Ucrânia.



. Mas, segundo o chefe do gabinete da Presidência ucraniana.“Infelizmente, houve impactos no norte e no oeste, assim como nas regiões de Dnipropetrovsk e Kirovograd”, indicou, também no Telegram, Andrii Yermak.

Por sua vez, Serhi Lyssak, governador de Dnipropetrovsk, deu conta de pelo menos uma vítima mortal – uma mulher de 79 anos – desta última barragem de mísseis sobre a região. Foram ali atingidas zonas residenciais. A máquina de guerra russa tem em marcha, desde outubro, uma campanha de bombardeamentos em massa contra infraestruturas cruciais da rede energética ucraniana.







A contrastar com o dia-a-dia ucraniano de bombardeamentos e destruição, sobretudo no leste, o Instituto para o Estudo da Guerra, centro de reflexão com sede nos Estados Unidos, vem agora estimar quenorte-americano mostra-se mesmo persuadido de que

“No sentido da paz”

O facto é que NATO e União Europeia redobram, nesta altura, esforços para robustecer o fornecimento de armamento pesado e munições à Ucrânia, face ao que anteveem como uma grande ofensiva russa a coincidir com o primeiro aniversário da invasão. Ao mesmo tempo,. Nos termos de uma nota do Eliseu,Macron e Wang, número um da Comissão de Assuntos Externos do Partido Comunista da China, discutiram a guerra e as suas “consequências para os países mais vulneráveis, particularmente em termos de segurança alimentar e capacidade de financiamento”.Emmanuel Macron tem manifestado, a espaços, a esperança de que Pequim, aliada próxima de Moscovo, pressione o Kremlin a retomar as negociações com os ucranianos.



c/ agências