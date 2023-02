Yevgeny Prigozhin. Patrão do grupo Wagner queixa-se de "monstruosa burocracia" em Moscovo

, afirma Prigozhin num vídeo publicado pelo serviço de imprensa do grupo Wagner na plataforma de mensagens Telegram.

O patrão da organização mercenária sustenta mesmo que, ao ter ficado privado, no início de fevereiro, de recrutar mais prisioneiros para as frentes da guerra na Ucrânia, em troca de amnistias, ficou com a estrutura “a sangrar”. O oligarca Yevgeny Prigozhin, à frente do grupo Wagner, é também proprietário de vários restaurantes e empresas de catering. Foi já apelidado de “cozinheiro de Putin”.







, acrescenta Yevgeny PrigozhinNum outro vídeo, divulgado pelo canal do Telegram WarGonzo,, onde as forças russas têm enfrentado uma feroz resistência ucraniana. Para tal, admite,





Na quarta-feira, em Washington, um grupo de senadores democratas e republicanos anunciou a intenção de voltar à carga com

Encabeçado pelo democrata Ben Cardin e pelo republicano Roger Wicker, o grupo de legisladores prometeu reintroduzir o diploma intitulado “Responsabilizar Mercenários Russos” (HARM, na sigla em inglês), que ficou por aprovar no cair do pano sobre a anterior legislatura. Os paramilitares do grupo Wagner atuaram já em África e no Médio Oriente. Prigozhin admitiu ter também participado em esforços de ingerência nas eleições norte-americanas, criando o que ficou conhecido como “quinta de trolls” para levar a cabo operações de desinformação na internet.







Os dois senadores presidem à Comissão Helsínquia dos Estados Unidos, entidade governamental dedicada à defesa e promoção dos Direitos Humanos.responsável pelo desrespeito generalizado dos Direitos Humanos.

c/ agências