Nobel da Paz. Corina Machado denuncia "terrorismo de Estado" na Venezuela e apela à "luta pela liberdade"

Ana Corina Sosa Machado passou então a ler o discurso da mãe, que começou por evocar “um povo e da sua longa caminhada para a liberdade”.

"Terrorismo de Estado"

Corina Machado lamentou que, “hoje, nove milhões de venezuelanos tenham sido forçados a fugir do país”.

"Para ter democracia, temos de estar prontos para lutar pela liberdade", acrescentou.

Na clandestinidade há mais de um ano

Num discurso proferido esta quarta-feira pela sua filha durante a entrega do Nobel da Paz em Oslo, a laureada María Corina Machado vincou que as democracias devem estar preparadas para lutar pela liberdade de modo a sobreviverem. A opositora denunciou ainda o “terrorismo de Estado” do Governo liderado pelo presidente Nicolás Maduro.começou por dizer a filha de María Corina Machado, Ana Corina Sosa Machado, ao subir ao palanque.“Graças a todos vós, a luta pela verdade, pela democracia, e pela paz de todo um povo é reconhecida mundialmente”, vincou.Visivelmente emocionada, a filha da opositora anunciou que a mãe estaria em Oslo dentro de algumas horas e que poderia finalmente abraçá-la após 16 meses separadas, já que Corina Machado entrou na clandestinidade após a última eleição presidencial da Venezuela, em agosto do ano passado.“A minha geração nasceu numa democracia vibrante e nós tomávamos isso como garantido. Presumíamos que a liberdade era tão permanente quanto o ar que respirávamos”, continuou.“Quando percebemos o quão frágeis as nossas instituições se tinham tornado, um homem que outrora liderara um golpe militar para derrubar a democracia foi eleito presidente. Muitos pensavam que o carisma poderia substituir o Estado de Direito”.“Já passaram três décadas de luta contra uma ditadura brutal e já tentámos tudo: o. Acreditar-se num futuro parecia impossível”.No entanto, em outubro de 2023 “a Venezuela acordou” e “reclamou o seu direito de votar” nas eleições primárias, que uniram “uma rede de cidadãos”.Renasceu então “a confiança de uma nação”, apontou Corina Machado, lembrando que nessa altura o regime a proibiu de se candidatar à Presidência. “Foi um duro golpe, mas os mandatos pertencem ao povo”, declarou, pela voz da filha.Referindo-se aos sequestros, torturas e perseguições a opositores,e denunciouEnquanto a filha lia o discurso, María Corina Machado estava representada na Câmara Municipal de Oslo através de um grande retrato.Esta manhã, o Instituto Nobel norueguês indicou que a opositora venezuelana "está em segurança" e estará em Oslo esta quarta-feira, apesar de não participar nas cerimónias de entrega do prémio.Num áudio divulgado ao final da manhã pelo instituto, a laureada indicou que estava "a caminho" da capital norueguesa. Ausente das cerimónias, fez-se representar pela filha Ana, que leu o seu discurso e recebeu o prémio.Em agosto de 2024, Corina Machado, de 58 anos, entrou na clandestinidade poucos dias depois da última eleição presidencial, em que foi impedida de se candidatar., numa manifestação em Caracas contra a tomada de posse de Nicolás Maduro.O Prémio Nobel da Paz foi atribuído no dia 10 de outubro pelos esforços de Corina Machado para promover uma transição democrática na Venezuela.Em novembro, o procurador-geral da Venezuela, alinhado com Nicolás Maduro, tinha afirmado à agência France-Presse que, em caso de saída do país, a opositora seria considerada "foragida".