Nobel da Paz. Filhos de Narges Mohammadi recebem a distinção

EPA

A jornalista e activista iraniana, que tem lutado contra o uso do véu islâmico e contra a pena de morte, está detida, e hoje entrou em greve de fome.



Os filhos, jornalista Sandra Henriques, agradeceram o prémio, deixaram críticas à repressão que se vive no Irão e disseram que a resistência está viva.



No dia da entrega do prémio Nobel da Paz, Narges Mohammadi entrou de novo em greve de fome.



Já no mês passado o tinha feito contra a falta de cuidados médicos na prisão.