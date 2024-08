Nobel da Paz Muhammad Yunus volta ao Bangladesh para liderar governo interino

Muhammad Yunus felicitou osnos protestos e descreveu a renúncia de Hasina como, sendo a primeira o dia da independência de Bangladesh em 1971.

“Sinto-me bem ao voltar para casa”, disse o economista, conhecido como o banqueiro dos pobres, no aeroporto onde foi recebido por oficiais militares e líderes estudantis.

Yunus aceitou os pedidos de líderes estudantis, militares e do presidente para liderar um governo interino e preparar eleições no Bangladesh.Na primeira declaração que fez, o Nobel da Paz afirmou que"O caminho que os nossos estudantes apontaram é para continuar".





Ele vai ser empossado esta quinta-feira líder do governo interino que será constituído por elementos de outros partidos, à exceção do partido da ex-primeira-ministra, após semanas de violência que mataram cerca de 300 pessoas e feriram milhares Yunus, conhecido como o “banqueiro dos pobres”, recebeu o Prémio Nobel da Paz em 2006 por fundar um banco pioneiro na luta contra a pobreza, através de pequenos empréstimos a mutuários necessitados. Aos 84 anos, crítico severo de Hasina, Yunus chega a Dhaka após tratamento médico em Paris.





Nos últimos 30 anos, Sheikh Hasina governou o país durante 20 e acabou por ser derrubada pelo movimento de estudantes que protestou contra as quotas em cargos públicos que dispararam em julho.



Os protestos foram alimentados também pelas duras condições económicas e pela repressão política no país que conseguiu a independência do Paquistão em 1971.





Apesar de a, o, numa publicação no Facebook escreveu que pela "forma como os líderes do nosso partido e os trabalhadores estão a ser atacados, não podemos desistir”.