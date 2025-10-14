Mundo
Nobel da Paz para Corina inspira Maduro a fechar embaixada em Oslo
A Venezuela anunciou na segunda-feira que vai encerrar a embaixada em Oslo, na Noruega. O Governo venezuelano explicou, em nota oficial, que a decisão está ligada a uma reestruturação dos serviços consolares no estrangeiro, mas a medida está a ser relacionada com a atribuição do Prémio Nobel da Paz a María Corina Machado, opositora de Nicolás Maduro.
De acordo com a BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega confirmou a decisão, mas sem uma razão oficial para o encerramento da embaixada.
Na última sexta-feira, o Comité Nobel em Oslo premiou Corina Machado com o prémio Nobel da Paz pelos “esforços incansáveis na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela”. Após a decisão, Nicolás Maduro referiu à opositora como uma “bruxa demoníaca”.O ministro norueguês lamentou a decisão e declarou que a Noruega mantém a via do diálogo aberta com a Venezuela e que a decisão do Comité é independente ao governo do país nórdico.
“Apesar das nossas diferenças em vários assuntos, a Noruega deseja manter o diálogo com a Venezuela e vai continuar a trabalhar nessa direção”, revelou um porta-voz do ministério norueguês nos Negócios Estrangeiros.
Corina Machado tem sido uma das principais caras da oposição na Venezuela, lutando contra o poder de Nicolás Maduro na última década. Um poder visto como ilegítimo por várias nações. A opositora tem estado escondida no último ano.A forma como tem feito oposição mereceu uma distinção que muitos quiseram atribuir a Donald Trump.
O presidente do Comité, Jorgen Watne Frydnes, explicou a escolha ao dizer que Machado tornou-se na “chave, uma figura que une a oposição política que durante muito tempo esteve dividida, num brutal Estado autoritário que agora sofre com crises humanitárias e económicas”.
A BBC conseguiu contactar María Corina Machado, que explicou que o prémio atribuído foi como “uma injeção” para o seu movimento político. “Infundiu energia, esperança, força ao povo venezuelano porque percebemos que não estamos sozinhos”, explicou a vencedora do Nobel.
Para além de fechar a embaixada em Oslo, Caracas anunciou que os serviços consulares na Austrália também vão encerrar, abrindo novas embaixadas no Burkina Faso e Zimbabué, países que a Venezuela considera ser “parceiros estratégicos” na luta contra “pressões hegemónicas”.
A última vez que aconteceu um episódio semelhante na Noruega decorria o ano de 2010. Na altura, o Prémio Nobel da Paz foi atribuído ao dissidente chinês Liu Xiaobo. Logo depois, a China suspendeu todas as relações diplomáticas com Oslo. As mesmas só foram reatadas seis anos mais tarde.
