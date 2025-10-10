Mundo
"Política acima da paz". Casa Branca dececionada com escolha de Corina Machado para Nobel
A Casa Branca criticou a decisão do Comité Norueguês do Nobel de atribuir o prémio da paz a Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana, em vez do presidente norte-americano, Donald Trump. Na opinião da Casa Branca, o comité coloca a "política acima da paz".
(em atualização)
"O presidente Trump vai continuar a fazer acordos de paz, a acabar com guerras e a salvar vidas. Tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força da sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, numa publicação na rede social X.
"O presidente Trump vai continuar a fazer acordos de paz, a acabar com guerras e a salvar vidas. Tem o coração de um humanitário, e nunca haverá ninguém como ele, capaz de mover montanhas com a força da sua vontade", disse o porta-voz da Casa Branca, Steven Cheung, numa publicação na rede social X.
"O Comité Nobel provou que coloca a política acima da paz”, acrescentou.
President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.— Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025
He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.
The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE
O presidente norte-americano vinha a reclamar o prémio, tendo afirmado na semana passada que “seria um grande insulto” para os Estados Unidos se o Nobel da paz não lhe fosse atribuído.
O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas publicou três vídeos na sua conta no Truth Social na manhã desta sexta-feira de apoiantes a celebrar o acordo de Gaza, que foi proposto e anunciado pelo próprio Trump.
O presidente republicano ainda não comentou a decisão do Nobel, mas publicou três vídeos na sua conta no Truth Social na manhã desta sexta-feira de apoiantes a celebrar o acordo de Gaza, que foi proposto e anunciado pelo próprio Trump.
Antes do anúncio do Nobel, os especialistas no prémio tinham afirmado que era muito improvável que Trump fosse o laureado, uma vez que as suas políticas eram vistas como um desmantelamento da ordem mundial internacional que o comité do Nobel preza.
Tópicos