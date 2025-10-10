"No limiar da vitória". Nobel da Paz atribuído à opositora venezuelana Corina Machado
O Comité Norueguês anunciou esta sexta-feira a atribuição do Prémio Nobel da Paz a Corina Machado, rosto da oposição venezuelana a Nicolás Maduro. Corina Machado foi laureada "pelo seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela".
BREAKING NEWS— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9
In the past year, #NobelPeacePrize laureate Maria Corina Machado has been forced to live in hiding. Despite serious threats against her life she has remained in the country, a choice that has inspired millions of people.— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
When authoritarians seize power, it is crucial to… pic.twitter.com/GA3C7asz4Y
"Estamos no limiar da vitória"
Em reação ao prémio, Corina Machado disse que este foi "um imenso reconhecimento da luta de todos os venezuelanos" e um "impulso" para "conquistar a liberdade".
This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025
We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic…
“Oh meu Deus… não tenho palavras”, reagiu a opositora Venezuela durante o telefonema, que foi partilhado nas redes sociais do Comité.
“Oh my god… I have no words.”— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025
Listen to the emotional moment this year’s laureate Maria Corina Machado finds out she has been awarded the Nobel Peace Prize.
Kristian Berg Harpviken, Director of the Norwegian Nobel Institute, shared the news with her directly before it was… pic.twitter.com/OCUpNz752k
“Muito obrigada, mas eu espero que perceba que isto é um movimento, eu sou só uma pessoa. Eu certamente não mereço isto”, disse Machado. “Acho que tanto o movimento como a Corina merecem isto”, respondeu Harpviken. “Estou honrada e muito agradecida”, disse a opositora venezuelana.
Num vídeo divulgado nas redes sociais por Edmundo González Urrutia, candidato da oposição venezuela nas últimas eleições, Maria Corina Machado disse estar "em choque" com a notícia do prémio.
¡Nuestra querida Maria Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primer Nobel de Venezuela! ¡Enhorabuena @mariacorinaya, Venezuela será… pic.twitter.com/jpmrUEujtL— Edmundo González (@EdmundoGU) October 10, 2025
"Este reconhecimento reflete as claras aspirações do povo da Venezuela por eleições livres e justas, por direitos civis e políticos e pelo Estado de direito", disse a porta-voz do ACNUDH, Thameen al-Kheetan.
A viver escondida na Venezuela
Machado era candidata presidencial da oposição nas eleições de 2024, mas o regime de Maduro impediu-a de concorrer. A lusodescendente transferiu, por isso, o apoiou ao candidato da oposição Edmundo González Urrutia. A viver na clandestinidade desde as eleições de 28 de julho de 2024, Corina Machado foi detida depois de ter aparecido numa manifestação contra o regime, na véspera da tomada de posse de Nicolás Maduro, a 10 de janeiro.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi proclamado vencedor das presidenciais pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), considerado sob controlo do poder. No entanto, o CNE nunca divulgou as atas eleitorais das assembleias de voto, afirmando ter sido vítima de um ataque informático.
Por sua vez, a oposição divulgou as atas eleitorais fornecidas pelos seus escrutinadores e garante que o seu candidato, Edmundo González Urrutia, obteve a maioria dos votos. González Urrutia ganhou o apoio de governos de todo o mundo, nomeadamente dos EUA, que consideram-no o presidente eleito na Venezuela. Em dezembro último, Corina Machado recebeu o Prémio Sakharov e deu uma entrevista à RTP, na qual denunciou que o regime venezuelano “nunca esteve tão frágil”. A líder da oposição venezuelana pediu também mais apoio ao Governo português.