Nobel da Química distingue investigação sobre a estrutura das proteínas

(em atualização)







“Metade do Prémio Nobel da Química 2024 foi atribuída a David Baker ‘pela conceção computacional de proteínas’ e a outra metade conjuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper ‘pela previsão da estrutura das proteínas’”, indicou a Academia numa nota.



“Demis Hassabis e John Jumper utilizaram com sucesso a inteligência artificial para prever a estrutura de quase todas as proteínas conhecidas. David Baker aprendeu a dominar os blocos de construção da vida e a criar proteínas inteiramente novas”, acrescenta.







O prémio, considerado um dos mais prestigiados do mundo científico, é atribuído pela Real Academia Sueca de Ciências e tem um valor de 11 milhões de coroas suecas (cerca de um milhão de euros).





"Uma das descobertas reconhecidas este ano diz respeito à construção de proteínas espetaculares. A outra tem a ver com a realização de um sonho com 50 anos: prever as estruturas das proteínas a partir das suas sequências de aminoácidos", lê-se num comunicado.





Os prémios Nobel foram instituídos no testamento do empresário inventor da dinamite Alfred Nobel e são atribuídos "àqueles que, durante o ano anterior, tenham conferido o maior benefício à humanidade".



Foi entregue pela primeira vez em 1901, 15 anos após a morte de Nobel, e distingue personalidades das áreas da medicina, física, química, literatura e paz. O prémio da economia foi acrescentado mais tarde e é financiado pelo banco central sueco.