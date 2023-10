Nobel da Química premeia nanotecnologia

EPA

A academia decidiu homenagear o trabalho feito por aqueles investigadores, todos ligados a universidades norte-americanas, responsáveis pela “descoberta e síntese de pontos quânticos”, ou seja, nanopartículas tão pequenas que o seu tamanho acaba por determinar as suas propriedades.



Moungi Bawendi é investigador no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Louis Brus trabalha na Universidade de Columbia e Alexei Ekimov na Nanocrystals Technology.



Os pontos quânticos são pequenas partículas, com apenas alguns átomos de diâmetro, cujos eletrões têm movimento limitado, o que afeta como eles absorvem e libertam luz visível.



Estas partículas são usadas em eletrónica, nomeadamente em ecrãs LED.



(Com Lusa)