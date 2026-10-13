Nódulo retirado do pulmão do papa é cancerígeno

A intervenção cirúrgica para remoção de um nódulo pulmonar terminou com sucesso e conforme esperado, anunciou o Vaticano, em comunicado.





De acordo com as informações divulgadas, a recuperação deverá demorar uma semana.





O papa esteve entregue à equipa médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.





Todos os compromissos públicos do papa Leão XIV foram cancelados até 20 de outubro. A visita à América do Sul, em novembro, deverá, neste sentido, manter-se.



O papa foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na manhã desta terça-feira, para a remoção do pequeno nódulo no pulmão, detetado numa fase inicial, durante uma consulta de rotina. Leão XIV, de 71 anos, regressou ao quarto ao final da tarde após a cirurgia de 90 minutos.



