Nódulo retirado do pulmão do papa é cancerígeno

Nódulo retirado do pulmão do papa é cancerígeno

A operação decorreu no Hospital Gemelli e durou cerca de uma hora e meia.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Anadolu via Reuters Connect

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intervenção cirúrgica para remoção de um nódulo pulmonar terminou com sucesso e conforme esperado, anunciou o Vaticano, em comunicado.

De acordo com as informações divulgadas, a recuperação deverá demorar uma semana.

O papa esteve entregue à equipa médica de cirurgia torácica do Professor Stefano Margaritora.

Todos os compromissos públicos do papa Leão XIV foram cancelados até 20 de outubro. A visita à América do Sul, em novembro, deverá, neste sentido, manter-se.
O papa foi internado no hospital Gemelli, em Roma, na manhã desta terça-feira, para a remoção do pequeno nódulo no pulmão, detetado numa fase inicial, durante uma consulta de rotina. Leão XIV, de 71 anos, regressou ao quarto ao final da tarde após a cirurgia de 90 minutos.

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