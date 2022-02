Noite calma em Kiev à espera das negociações

A enviada especial da RTP, Cândida Pinto, salienta as diferenças na moral entre os soldados russos e ucranianos: os primeiros, desmotivados face à falta de apoio por parte da população, os segundos mobilizados na defesa do país.



Ainda assim, ao quinto dia de confrontos, a cidade de Kiev começa a sentir mais dificuldades. As carências de alimentação, combustível e medicamentos começam a asfixiar a capital do país.