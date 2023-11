Noite de bombardeamentos. Rússia ataca Ucrânia com 21 drones e três mísseis

O terceiro míssil, que não foi destruído, falhou o alvo, acrescentou a Força Aérea sem entrar em mais pormenores.OsShahed 136/131, de fabrico iraniano, dirigiam-se para a região ocidental de Khmelnytskyi. O alvo não foi identificado, mas a região é sede de uma importante base aérea, que a Rússia tentou atingir em diversas ocasiões desde o início da guerra a 24 de fevereiro de 2022.

Foram abatidos drones em Odessa, Mikolaiv, Kherson (sul), Zaporizhia (sudeste), Dnipropetrovsk (centro) e Kiev (norte). Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa da Rússia revelou que as defesas aéreas do país repeliram um ataque com um drone na cidade de Podoldk, a cerca de 40 quilómetros de Moscovo.







Os drones foram lançados mais uma vez de Primorsko-Akhtarsk, sudoeste da Federação Russa e muito perto da península da Crimeia, no Mar Negro.

Segundo a Força Aérea ucraniana, foram usados aviões de combate, unidades antiaéreas e unidades móveis de defesa aérea nas regiões sul e central da Ucrânia.No último inverno, os ataques russos contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia deixaram milhões de pessoas sem eletricidade e aquecimento durante longos períodos.

Mau tempo atrasa ofensiva russa no leste da Ucrânia

Segundo as autoridades ucranianas, o mau tempo está a retardar a campanha russa para capturar a cidade de Avdiivka, no leste do país.As tropas russas, apoiadas por ataques aéreos, têm tentado assumir o controlo de Avdiivka desde meados de outubro, como parte do seu lento avanço pelo leste da Ucrânia.



Avdiivka, que tinha 32 mil habitantes antes do início da guerra, tem agora 1.500. Em 2004, a cidade tinha sido, por um curto período de tempo, tomada por separatistas financiados pela Rússia que capturaram algumas zonas do leste da Ucrânia.

"Começaram a bombardear o centro da cidade a partir de Donetsk. A nossa brigada está a aguentar-se, mas não vemos qualquer equipamento a chegar", disse Serhiy Tsekhotskyi, um oficial ucraniano na cidade, à televisão nacional."O tempo não é adequado. Mas quando as geadas chegarem e o solo endurecer, é possível uma tentativa de assalto com equipamento."

Tempestade provocou dez mortos na Ucrânia

A maioria das vítimas é da região de Odessa. Dezassete regiões na Ucrânia estão sem eletricidade.É já considerada a tempestade do século.