Nora de Trump hospitalizada após exposição a pó branco em envelope

O envelope foi aberto no interior do apartamento do filho de Donald Trump em Manhattan. O departamento dos bombeiros de Nova Iorque confirmou a hospitalização de três pessoas no Weill Cornell Medical Center.





A nora do Presidente norte-americano e outas duas pessoas que se encontravam no local foram descontaminadas por bombeiros antes de serem hospitalizadas para uma avaliação mais aprofundada.



O Serviço Secreto, corpo de elite responsável pela segurança presidencial, está a investigar este incidente. A BBC, que cita responsáveis norte-americanos, adianta que Vanessa Trump aparenta estar bem de saúde.



Por sua vez, a CNN noticia que a polícia nova-iorquina já concluiu que a substância no envelope não é perigosa.



A BBC recorda que, em setembro, Trump Jr. optou por abdicar da proteção do Serviço Secreto para si e para a mulher e os cinco feridos. Todavia, esta proteção acabou por ser reativada ao cabo de uma semana.