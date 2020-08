Nord Stream-2. Alemanha pondera apresentar na ONU queixa contra EUA

No início do mês,(Ted Cruz, Tom Cotton e Ron Johnson)por parte dos Estados Unidos. Os signatários pretendiam que o operador parasse de ajudar os navios russos na construção das secções finais do gasoduto.

No documento, além do porto de Mukran, também a cidade vizinha de Sassnitz é ameaçada com “sanções jurídicas e económicas esmagadoras". O porto alemão de Mukran é onde os navios russos, que fazem o troço final do gasoduto, atracam e são reabastecidos.



Para Klaus Ernst, as “”.como um todo, o que vai levar a uma resposta de Bruxelas. A Alemanha, por sua vez, não vai ficar parada”, acrescentou.O presidente do Comité de Assuntos de Economia e Energia dorevela que a “”.Outras opções passam por “apresentar queixas aos tribunais internacionais relevantes e aguardar pela decisão”., frisou.Apesar das ameaças norte-americanas, a Rússia e a Alemanha – as duas principais partes interessadas no projeto – permanecem determinadas no projeto.O Nord Stream-2 visa fornecer à Europa até 55.000 milhões de metros cúbicos de gás natural por ano, além de igual quantidade fornecida anualmente pelo Nord Stream-1.