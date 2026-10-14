Nordstream. Ex-oficial ucraniano julgado na Alemanha por sabotagem

O antigo oficial do exército ucraniano é acusado de ter preparado e detonado quatro engenhos explosivos, cada um com um peso de até 27 quilos.





Os explosivos foram instalados a uma profundidade de cerca de 80 metros no Mar Báltico, junto à ilha dinamarquesa de Bornholm. Tanto Serhii Kuznetsov como a Ucrânia negam qualquer envolvimento na sabotagem dos gasodutos.

As explosões ocorreram a 26 de setembro de 2022 e danificaram os gasodutos construídos para transportar gás natural russo entre Vyborg, no oeste da Rússia, e Lubmin, perto de Greifswald, no norte da Alemanha.







Foto: Fabian Bimme - Reuters





As autoridades alemãs acusam Serhii Kuznetsov de cumplicidade em crimes de guerra por atacar infraestruturas civis, provocar uma explosão, causar danos materiais e interromper serviços públicos. A acusação acredita que este ex-oficial das forças especiais teve seis cúmplices, ou seja quatro mergulhadores de profundidade, um especialista em explosivos e um capitão de navio.

De acordo com a imprensa, o suspeito (cuja identificação militar indica que estava no ativo quando os gasodutos explodiram) deverá permanecer em silêncio.





Os advogados de defesa vão apresentar declarações de dois superiores militares para provar que ele está proibido de revelar detalhes das suas ações enquanto militar.







Foto: Fabian Bimme - Reuters





As explosões danificaram o gasoduto Nord Stream 1 que era a principal rota de fornecimento de gás da Rússia à Alemanha (Moscovo viria a interromper o abastecimento em agosto de 2022).





Também houve estragos num outro gasoduto, Nord Stream 2, que estava pronto para transportar gás, mas nunca entrou em funcionamento. Neste último caso, porque a Alemanha suspendeu a autorização pouco antes da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. Os ataques ocorreram numa altura em que os países europeus procuravam reduzir a dependência do fornecimento de energia da Rússia, em resposta à invasão da Ucrânia.

Foram agendadas 16 datas de julgamento no Tribunal Regional Superior de Hamburgo, prolongando-se até 17 de dezembro.





No entanto, há também a possibilidade de haver audiências em janeiro e fevereiro de 2027.



O ex-militar ucraniano foi detido em agosto de 2025, enquanto passava férias com a família em Itália.



