Norte-coreanos lançam balões com lixo sobre a Coreia do Sul

, tendo sido emitido um alerta para que os residentes se mantivessem afastados e comunicassem às autoridades qualquer avistamento.

As Forças Armadas da Coreia do Sul advertiram a população para que não tocasse nos balões brancos e nos sacos de plástico a que estão ligados, uma vez que contêm “resíduos sujos e lixo”. Os balões foram encontrados em oito das nove províncias da Coreia do Sul e estão agora a ser analisados.

Pyongyang e Seul têm utilizado balões nas suas campanhas de propaganda desde a Guerra da Coreia, na década de 1950.As Forças Armadas da Coreia do Sul já tinham revelado que estavam a investigar se havia folhetos de propaganda norte-coreana nos balões.Foi também pedido à população apresentasse um relatório na base militar ou na esquadra de polícia mais próxima se avistassem um “objeto não identificado”.

Fotografias partilhadas nas redes sociais mostram sacos presos por cordel a balões brancos translúcidos com papel higiénico, terra escura e pilhas, entre outros conteúdos. Em algumas são vistos polícias e militares.

O exército sul-coreano condenou o ato como uma “clara violação do Direito Internacional”.“Ameaça seriamente a segurança do nosso povo. A Coreia do Norte é inteiramente responsável pelo que acontecer devido aos balões e advertimos severamente Pyongyang para que termine ponha imediatamente com esta ação desumana e grosseira", acrescentou o exército.Num desses lançamentos, os balões terão transportado papel higiénico, pontas de cigarro e lixo. A polícia de Seul descreveu-os como “substâncias bioquímicas perigosas”.

As forças armadas das duas Coreias enfrentam-se através da fronteira militar e a Coreia do Norte ameaça regularmente aniquilar o seu vizinho.





Desde que a Guerra da Coreia (1950-1953) terminou com um armistício e não com um tratado de paz, o Norte e o Sul permanecem tecnicamente em guerra, separados por uma fronteira fortificada que inclui a Zona Desmilitarizada.

Ativistas anti-Pyongyang lançaram folhetos



O recente incidente ocorre dias depois de a Coreia do Norte ter afirmado que iria retaliar contra a “frequente dispersão de panfletos e outros resíduos” nas zonas fronteiriças por parte de ativistas do Sul.



“Em breve, serão espalhados montes de lixo e de sujidade nas zonas fronteiriças e no interior da República da Coreia, e a Coreia do Norte experimentará diretamente o esforço necessário para os remover”, afirmou o vice-ministro norte-coreano da Defesa, Kim Kang Il, aos meios de comunicação social estatais no domingo.





Esses balões transportam panfletos com mensagens críticas a Pyongyang, o que tem provocado tensões entre os vizinhos, incluindo incidentes em que o Norte terá tentado abatê-los.

No início deste mês, um grupo de ativistas sediado na Coreia do Sul afirmou ter enviado para o outro lado da fronteira 20 balões com folhetos anti-Pyongyang e chaves USB com música pop coreana e vídeos musicais.

O Parlamento de Seul aprovou uma lei em dezembro de 2020 que criminaliza o lançamento de panfletos anti-Pyongyang, mas os críticos levantaram preocupações relacionadas com a liberdade de expressão e os direitos humanos.

Uma proibição de lançamentos de balões introduzida em 2021 foi posteriormente considerada inconstitucional por um tribunal superior, que disse que violava a liberdade de expressão.