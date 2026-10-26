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Nova decisão judicial proíbe Flávio Bolsonaro de deixar o país
Candidato derrotado nas eleições presidenciais do Brasil no último domingo, Flávio Bolsonaro acusou a justiça, esta segunda-feira, de proibir a sua saída do Brasil. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro terá de entregar o passaporte e classificou a medida como uma "tentativa de intimidação".
“Estou proibido de sair do país”, revelou Flávio Bolsonaro, em vídeo. Ainda assim, assegurou que não conta abandonar o Brasil e que vai colaborar com o Supremo Tribunal Federal, procurando defender-se.
O irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, defendeu, na última semana, que o rival de Lula da Silva nas presidenciais deveria deixar o país em caso de derrota.
Flávio Bolsonaro somou 48,21 por cento dos votos, valendo a reeleição de Lula na presidência do Brasil, após reviravolta histórica perante um resultado mais favorável para Bolsonaro na primeira volta.
O candidato derrotado é, ainda, alvo de uma investigação por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais no financiamento de um filme biográfico sobre o seu pai, mas nega qualquer irregularidade.
O irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos, defendeu, na última semana, que o rival de Lula da Silva nas presidenciais deveria deixar o país em caso de derrota.
Flávio Bolsonaro somou 48,21 por cento dos votos, valendo a reeleição de Lula na presidência do Brasil, após reviravolta histórica perante um resultado mais favorável para Bolsonaro na primeira volta.
O candidato derrotado é, ainda, alvo de uma investigação por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais no financiamento de um filme biográfico sobre o seu pai, mas nega qualquer irregularidade.
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