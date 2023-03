"Nova era". Rússia e China estreitam parcerias estratégicas na visita de Xi Jinping a Moscovo

, descrita como "minuciosa" pelo Kremlin.

A concluir o dia de conversações, Xi Jinping e Vladimir Putin assinaram dois documentos conjuntos, um sobre planos para a cooperação estratégica e outro sobre o aprofundamento da parceria sino-russa, incluindo na cultura e na vertente humanitária.

O Presidente russo considerou as conversações "um sucesso e construtivas" e expressou o desejo de permanecer em contacto constante com Xi Jinping no futuro.Mostrou-se tambémque abandoram a Rússia em retaliação contra a invasão da Ucrânia., afirmou Vladimir Putin na conferência de imprensa no Kremlin que se seguiu à reunião, prometendo manter e ultrapassar o "alto nível" de comércio conseguido o ano passado e saudando as "relações especiais" entre os dois Estados.Ficou já acordado o aumento do fornecimento energético russo à China, que passa pela construção de uma fábrica de gás natural (LNG) em Ust-Luga, no nordeste da Rússia, com o envolvimento de empresas chinesas, indicou a agência noticiosa russa Ria Novosti, assim como a criação de um gasoduto da Sibéria para a China, o Força da Sibéria 2, que irá substituir o Nordstream 2 para a Europa.

"Nova era" afirma Xi

Putin revelou que. A China já lidera as importações de petróleo russo, fez notar Putin, e as importações de gás também estão a crescer.A Rússia e a China "continuam a desenvolver o uso pacífico da energia nuclear", acrescentou o Presidente russo, sublinhando que "a Rússia está a ajudar na construção de centrais nucleares produtoras de eletricidade na China".Já Xi Jinping, depois de agradecer a "hospitalidade tradicional e acolhimento caloroso" por parte da Rússia, lembrou que Moscovo e Pequim se têm apoiado mutuamente na última década e irão continuar a fazê-lo. As conversações com Putin, referiu, foram "francas, abertase amigáveis".. "Os laços entre chineses e russos vão muito além das comunicações bilaterais", acrescentou, saudandoXi Jinping referiu-se às relações comerciais entre China e Rússia em termos semelhantes aos usados por Putin, revelando que

Paz para a Ucrânia

Também a necessidade de reforçar os laços humanitários foi lembrada, com o Presidente chinês a garantir que a China apoia a paz.

Sobre o plano de paz elaborado por Pequim para a Ucrânia, e num distanciamento aparente de Moscovo, o presidente chinês recusou quaisquer evasivas.





"Quero salientar que somos constantemente guiados pela carta das Nações Unidas, conforme uma posição imparcial", frisou Xi, com "base no direito internacional". O seu governo, acrescentou, favorece uma reconciliação ativa e é "sempre pela paz e pelo diálogo".

numa aparente crítica ao Ocidente por suprir a Ucrânia com armamento.como base de resolução do conflito,para tal", revelando que tanto ele como Xi esmiuçaram o plano com atenção durante os seus encontros a sós.O Ocidente está a lutar na Ucrânia "até ao último ucraniano", acrescentou Putin.Apesar das diferenças expressas, os meios de comunicação chineses citaram o coumunicado final conjunto no qual os dois Presidentes reforçaram a ideia de que o "diálogo responsável" é a melhor forma de resolver a crise ucraniana, notando que a Rússia reafirmou à China o seu compromisso em retomar o diálogo de paz o mais breve possível.

A solução para ucrânia terá de respeitar as "legítimas preocupações de segurança" de todos os países e o confronto deveria ser evitado, referiram ainda os media chineses citando o comunicado final de Xi e de Putin.







No mesmo texto, Vladimir Putin e Xi Jinping garantiram que os laços próximos entre os dois países não se alargam a uma "aliança político-militar", apesar de se comprometerem a aumentar a frequência de exercícios militares conjuntos.



Foi anunciado que Xi Jinping irá falar com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ainda esta terça-feira mas Kiev mantinha-se à espera de confirmação.