Nova erupção no norte da Indonésia obriga a encerramento de aeroporto vizinho

Desde o início do mês, o Ruang entrou em erupção várias vezes, levando à retirada de mais de seis mil pessoas.

O aeroporto internacional mais próximo, Sam Ratulangi, na capital regional de Manado, a mais de 100 quilómetros de distância, foi já encerrado, indicou a agência estatal de controlo do tráfego aéreo AirNav Indonesia.

A erupção lançou uma coluna de cinzas com mais de cinco quilómetros de altura, tendo as autoridades indonésias estabelecido uma zona de exclusão de seis quilómetros em torno do vulcão, situado a 725 metros acima do nível do mar, de acordo com a agência de vulcanologia indonésia.

Os residentes de Ruang, mais de 800 pessoas retiradas do local este mês, devem estar conscientes do "risco de projeção de rochas incandescentes, nuvens quentes e tsunamis devido à entrada no mar de materiais (ligados à) erupção", sublinhou.

As imagens difundidas pela agência mostram uma coluna, em tons vermelhos, a disparar para o céu, uma grande nuvem de cinzas a sair da cratera e brasas incandescentes perto de casas.

A Indonésia, um vasto arquipélago no Sudeste Asiático, situa-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, zona de grande atividade vulcânica e sísmica.