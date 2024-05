"Nova etapa". Partido Socialista de Salvador Illa vence eleições na Catalunha

Sem revelar se e com quem pretende negociar a viabilização do governo, Salvador Illa destacou que o Partido Socialista da Catalunha (PSC) venceu de forma destacada as eleições,"Os catalães decidiram que cabe ao PSC liderar esta nova etapa", afirmou, na sede do partido em Barcelona, perante os aplausos de algumas dezenas de apoiantes.Illa sublinhou ainda que, insistindo por diversas vezes em que a região "abriu hoje uma nova etapa".

Para Salvador Illa, um dos "muitos fatores" que explicam a vitória do PSC na Catalunha é a política que o primeiro-ministro de Espana e líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, adotou para a região.







Numa mensagem publicada na rede X, o presidente do Governo espanhol felicitou o líder do Partido Socialista da Catalunha por "este histórico resultado conseguido na Catalunha".



"Os socialistas voltam a ser a primeira força. A partir de hoje, começa uma nova era na Catalunha para melhorar a vida dos cidadãos, alargar os direitos e reforçar a convivência", declarou Sánchez.



O líder socialista escreveu ainda, em catalão: "A Catalunha está preparada para concretizar um novo futuro e para viver um tempo de esperança".



Puigdemont pronto para formar "governo sólido"



Numa declaração em catalão, a partir do sul de França, uma vez que tem pendente sobre si um mandado de captura em Espanha, o ex-presidente autonómico afirmou que se a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) "estiver disposta a entrar nesta reflexão sobre os efeitos da desunião e da falta de estratégia comum" dos independentistas, o seu partido também o estará.



Puigdemont declarou-se em "condições de construir um governo sólido" e disse que irá dedicar "as próximas horas e dias" a esta tarefa.



O JxCat (centro-direita) alcançou 35 deputados no `Parlament` catalão, mais três que em 2021, com 21,64%, quando estavam escrutinados quase 99% dos votos.



O líder do JxCAt criticou a possibilidade de um chamado "governo tripartido" das esquerdas - entre os Socialistas, que venceram as eleições catalãs, a ERC, que estava até agora no Governo, e o Comuns Somar-, que teriam "uma maioria tão justa".



"Continua a ser uma má opção para o governo da Catalunha", considerou.





Mais do que o impacto regional, estas eleições podem determinar a estabilidade do Governo nacional. A vitória dos socialistas do primeiro-ministro Pedro Sánchez pode inaugurar uma nova era após uma década de governos separatistas.







