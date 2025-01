Nova Orleães. Pelo menos 10 mortos depois de veículo avançar sobre a multidão

O governador do Louisiana, Jeff Landry, já denominou o sucedido como “um terrível ato de violência”. O ‘mayor’ de Nova Orleães, LaToya Cantrell, considerou-o mesmo um “ataque terrorista”.





O departamento da Polícia de Nova Orleães acredita que o atropelamento terá sido intencional e afirma que o condutor tentou atingir o máximo possível de pessoas, mas o FBI descarta a tese de ato terrorista.

O FBI também está a investigar o que aconteceu e a responsável pelo departamento do FBI na cidade, Alethea Duncan, afirmou que as autoridades estão também a investigar a descoberta de pelo menos um suposto dispositivo explosivo no local.





De acordo com testemunhas citadas pela CNN, houve momentos de pânico. “Tudo o que vi foi um camião a bater em toda a gente do lado esquerdo da calçada do Bourbon”,relata Kevin Garcia. “Um corpo veio a voar na minha direção”, disse ele, acrescentando que também ouviu tiros.







As autoridades locais reportaram o incidente, pedindo que as pessoas se afastassem do local.



NOLAREADY: There has been a mass casualty incident on Canal and Bourbon Street. Get yourself away from the area. Visit https://t.co/AyuRn38guC for details. — NOLA Ready (@nolaready) January 1, 2025



A Bourbon Street é uma zona de elevada afluência turística no centro histórico, com vários bares e restaurantes. Muitos estavam no local para festejar o Ano Novo.





A cidade também se prepara para receber o The Sugar Bowl na noite de quarta-feira. O jogo anual de futebol universitário atrai fãs de todo o país.







Prayers to New Orleans https://t.co/o9m7QNXtdA — GWTWF (@TheQUINNINGTeam) January 1, 2025