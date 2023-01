Nova Zelândia. Auckland em estado de emergência devido a cheias

Um concerto de Elton John também teve de ser cancelado e o presidente da câmara de Auckland prevê que a noite seja difícil na capital neozelandesa.



“Vai ser uma noite horrível para milhares de habitantes de Auckland e para as suas famílias. Os meus pensamentos estão todos aqueles que foram afetados na capital, incluindo muitos daqueles cujas casas tiveram de ser evacuados e vão ter uma noite difícil”, disse Wayne Brown depois de declarar o estado de emergência.



Chris Hipkins, primeiro-ministro neozelandês, disse esta sexta-feira que todas as autoridades governamentais estão em coordenação para poder ajudar numa situação de “circunstâncias extraordinárias”.



“A resposta à emergência está a caminho e o governo está pronto para dar assistência como for necessário”.



O ministro da Defesa, Kieran McAnulty, lembrou o estado de emergência declarado e pediu às populações que sigam as instruções das autoridades.



“Estarei em contacto com a Agência de Emergência Nacional durante a noite. Estou consciente do número de pessoas que foram evacuadas e que estão a receber a assistência que necessitam. Peço às populações para seguirem os conselhos das autoridades e procurar pelas últimas informações emitidas”.



A polícia de Auckland explicou que o serviço telefónico ficou assoberbado com o número de chamadas recebida e pediram para que uma chamada seja realizada apenas em situações de ameaça de morte.



As redes sociais têm mostrado vídeos do trabalho que polícia e bombeiros têm tido para resgatar pessoas afetadas pelas cheias, não havendo ainda números de quantas pessoas foram salvas até agora. O aeroporto internacional de Auckland foi encerrado e muitas autoestradas afetadas pelas chuvas têm tido longas filas de trânsito.