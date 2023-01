Nova Zelândia. Pelo menos três mortos após recorde de chuva e inundações em Auckland

O primeiro-ministro, Chris Hipkins, voou para Auckland num avião militar após ter sido declarado o estado de emergência na região.

"A nossa prioridade é garantir que os habitantes de Auckland estejam seguros (...) e que tenham acesso aos serviços essenciais de que necessitam. (...) Este é um acontecimento sem precedentes na memória recente", disse Hipkins.

A sexta-feira foi o dia mais chuvoso alguma vez registado em Auckland, de acordo com as agências meteorológicas: em apenas 24 horas choveu o mesmo que durante todo o verão.

Centenas de pessoas ficaram retidas no aeroporto de Auckland, com o aeroporto a suspender todos os voos e a verificarem-se inundações em partes do terminal.

O abastecimento de energia foi restabelecido na maioria dos locais, embora cerca de 3.500 casas permaneçam sem eletricidade.