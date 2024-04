Nove portugueses no Irão vão atravessar fronteira terrestre

A RTP falou com Fábio Inácio, guia turístico que está a acompanhar um grupo de nove portugueses do Irão até à Turquia. Neste momento, já se encontram em Tabriz, a cerca de 200 quilómetros da fronteira terrestre.

Fábio Inácio explicou que deverão chegar à Turquia ainda durante a tarde desta segunda-feira. A viagem tem, até agora, sido calma. "Está tudo normal" no Irão, conta o guia à RTP.



"O que nós estamos a ver, as imagens que passam, não são do Irão real, infelizmente são de uma parte mais fundamentalista. As pessoas só querem viver tranquilamente e ficam tristes com a situação, não sabem o que vai acontecer agora", declarou, acrescentando que "a economia no Irão está cada vez pior".