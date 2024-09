Novo acordo ibérico para a gestão hídrica adiado por mais um mês

RTP

Estava prevista para Madrid uma conferência de imprensa da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, e da ministra espanhola da Transição Ecológica, Teresa Ribera, com os termos desse entendimento, 25 anos depois da Convenção de Albufeira.



No entanto, apesar de haver um compromisso, o acordo ainda não está totalmente fechado e as negociações vão decorrer por mais um mês.



As negociações continuam até à próxima Cimeira Luso-Espanhola, que se realiza a 23 de outubro, como relata a partir da capital espanhola a correspondente da Antena 1, Ana Romeu.