Novo ataque em Israel. Homem armado faz dois feridos em Jerusalém Oriental

Segundo aquela agência de notícias, no atentado desta manhã, que ocorreu perto da histórica Cidade Velha, ficaram feridos um pai e um filho, de 47 e 23 anos.

A AP refere que as autoridades anunciaram que alvejaram o agressor e que este foi conduzido a um hospital, mas que não há notícias sobre o seu estado. De acordo com a imprensa local, o autor dos disparos é um adolescente palestiniano de cerca de 13 anos.

Um porta-voz da polícia israelita disse à Rádio do Exército de Israel que se trata de um "ataque terrorista".

, salienta a AP.

Na sexta-feira, um atirador palestiniano matou pelo menos sete pessoas, incluindo uma mulher de 70 anos, num colonato judeu com uma grande população ultraortodoxa em Jerusalém Oriental.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião do Gabinete de Segurança para esta noite com o objetivo de discutir uma resposta ao ataque perto da sinagoga e a polícia israelita lançou uma ação de repressão de segurança.

A AP refere ainda que as forças de segurança dispararam contra a vizinhança do atirador, um palestiniano de 21 anos, e que prenderam 42 dos seus familiares e vizinhos para interrogatório no bairro de At-Tur, em Jerusalém Oriental.

C/agências